Algérie: La HIISE veillera dans la transparence à garantir la protection du choix démocratique des électeurs

Ghardaia — Le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Abdelwahab Derbal, a assuré mardi depuis Ghardaia que cette instance veillera, dans la transparence, à garantir la protection du choix démocratique des électeurs.

S'exprimant en marge d'une visite de la permanence de la HIISE dans cette wilaya, il a présenté la HIISE comme "un partenaire du processus électoral", ajoutant que tous (partis politiques, candidats et administration) sont tenus de respecter la loi et de garantir des élections "propres et honnêtes".

Ayant la charge de veiller au respect de la loi et du bon fonctionnement du choix démocratique, M.Derbal a invité tous les acteurs (partis politiques, candidats, administration et électeurs) à "faire preuve de maturité et faire prévaloir le sens de responsabilité, dans le souci de servir l'Algérie".

L'Administration est appelée, pour sa part, à remplir le devoir qui lui incombe de garantir l'intégrité et la transparence du processus électoral, a souligné le président de la HIISE en visitant les structures administratives locales concernées par les élections, notamment la direction de la réglementation et des affaires générales (DRAG) de la wilaya, le service informatique ainsi que le siège de la commune de Bounoura.

Sur site, il a affiché une satisfaction "totale" quant aux préparatifs et dispositions prises par les services de la wilaya et liés à l'élection législative du 4 mai prochain.

Le président de la HIISE a exhorté l'ensemble de l'encadrement des élections à la neutralité et au respect strict de la loi, avant d'indiquer que "si certaines irrégularités venaient à se produire, comme c'est le cas dans toutes les élections, elles devraient être traitées, conformément à la loi, par les autorités judiciaires compétentes".

M.Derbal a également insisté sur la formation spécialisée de l'encadrement pour toute échéance électorale, avant d'appeler les médias à sensibiliser les électeurs sur l'importance des échéances électorales en gardant à l'esprit que "la jouissance des droits va de pair avec l'accomplissement des devoirs".

"Nous sommes en droit d'être fiers des acquis engrangés en matière de démocratie en Algérie", a-t-il déclaré avant d'entamer une visite dans la commune de Métlili (45 km au sud de Ghardaïa).

Le président de la HIISE devra tenir dans la soirée une réunion à huis clos avec les membres de la permanence de la HIISE de la wilaya de Ghardaia.

Le corps électoral de la wilaya de Ghardaia est estimé à 212.971 électeurs et électrices, selon les services de la DRAG.