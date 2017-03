Algérie: Réaménagement du square Port-Saïd à Alger - Les travaux vont bon train

Alger — Les travaux de réaménagement du square Port-Saïd, entamés par les services de la wilaya d'Alger il y a plus de deux mois, vont bon train pour redonner à cette place emblématique d'El-Mahroussa son lustre d'antan.

Le projet de réaménagement du square Port-Saïd qui sera réceptionné en juin 2017 s'inscrit dans le cadre du plan stratégique de la wilaya d'Alger (2015-2035), a précisé le président de l'Assemblée populaire de la commune (APC) d'Alger centre, Abdelhakim Bettache, ajoutant que l'objectif est de réhabiliter cette place située en contrebas de la Casbah et contiguë au Théâtre national algérien (TNA) et au célèbre café "Tantonville".

Les travaux de réaménagement, auxquels une enveloppe de 80 millions de dinars a été allouée, vont bon train, a-t-il dit, ajoutant qu'ils permettront à cette place emblématique d'El-Mahroussa de retrouver son lustre d'antan, d'autant que le bureau d'étude en charge de l'opération s'est référer au plan initial du site à partir des archives de la ville, a-t-il précisé.

La préservation du Kiosque à musique, un des éléments phares du square, participe de cette démarche, a-t-il souligné.

L'installation, en coordination avec le TNA, de quatre statues à l'effigie de figures culturelles et artistiques algériennes, entre également dans ce cadre.

La proximité du TNA de cette place est un atout dont il importe de tenir compte, a-t-il affirmé. Ce lieu historique et symbolique doit devenir la vitrine des places publiques algéroises, notamment en offrant des prestations de qualité, a-t-il dit.

Le même responsable a promis que l'endroit sera "un espace propre et sécurisé pour le divertissement et les loisirs" sans magasins ni kiosques hormis une librairies de vieux livres et des bancs. Les toilettes publiques seront également réhabilitées en bas et dix postes d'emploi seront créés pour le gardiennage et l'entretien de la place.

Le square "Port Said" a une place particulière dans la capitale de par son symbole de mémoire, d'histoire et de culture qu'il convient de préserver en tant que secteur classé de la Casbah.

Les jardins et places publiques étaient gérés auparavant par l'Entreprise d'entretien des espaces verts "Edeval" dépendant de la wilaya d'Alger, a indiqué le même responsable, relevant que leur gestion a été confiée il y a trois ans, sur une instruction du wali, à la commune d'Alger Centre qui a procédé à la création d'entreprises publiques à caractère économique et commerciale chargées de la gestion de ces espaces.

La commune d'Alger Centre gère les jardins Sofia, Khemisti, Beyrouth et Tifarti qui connaissent tous une importante affluence depuis leur ouverture le 5 juillet par le wali d'Alger, ajoute la même source.

La commune a également entrepris plusieurs projets importants s'inscrivant dans le cadre du Plan Stratégique de modernisation de la capitale et portent notamment sur l'aménagement des rue principale, la restauration du vieux bâti ainsi que l'enlèvement des antennes paraboliques et climatiseurs des façades des immeubles.

A ce titre, l'opération de restauration des bâtiments se poursuit au niveau de la rue Tanger, où une première enveloppe de 1.5 milliard Da a été accordée aux services de la direction d'aménagement et de restructuration des quartiers de la wilayas d'Alger afin de redonner vie à ce quartier et le changer en espace piéton et une destination encourageant le tourisme et les différents métiers de l'artisanat, indique le même responsable.