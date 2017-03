Algérie: Une quarantaine d'artistes le 21 mars à l'exposition inaugurale du Musée d'art moderne d'Oran

Un hommage sera ainsi rendu à des peintres disparus comme M'hamed Issiakhem, Abdelhalim Hemch, Guermaz Abdelkader et Benantar Abdellah. D'anciens peintres encore vivants figurent aussi parmi les artistes pour qui cette exposition est dédiée, à l'instar de Bachir Yelles, un des protagonistes de la peinture algérienne contemporaine et Denis Martinez, un natif d'Oran en 1941, qui a choisi de rester en Algérie après l'indépendance et qui sera présent le 21 mars, a-t-on indiqué.

Les préparatifs de ce double événement (inauguration et exposition) vont bon train, ont affirmé le directeur du musée national "Ahmed Zabana", Salah Amokrane, et la directrice du Musée national des Beaux arts d'Alger, Dalila Orfali, chargés de l'organisation sous l'égide du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi.

