Togo: La liste de Claude Leroy pour les matchs amicaux de mars

La belle surprise est la convocation pour la première fois du gardien de but du centre de formation du Havre Agblemagnon Jordan. Absent de la CAN 2014 pour cause de blessure, Womé Dové de Orlando Pirates fait son retour en sélection.

On note la présence du capitaine Emmanuel Adebayor, de Matthieu Dossevi et certains qui ont disputé la Coupe d'Afrique des Nations 2017.

Le sélectionneur du Togo Claude Leroy a dévoilé ce mercredi une liste de 22 joueurs pour les journées FIFA du mois de mars. Les Eperviers en effet vont affronter l'Egypte le 28 mars à Alexandrie. Mais avant, ils pourraient jouer dans la même ville contre la Libye le 24 mars, si cette rencontre est confirmée. On annonce la présence d'un autre gardien de but pour compléter la liste à 23.

