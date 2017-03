Algérie: La 3ème édition du salon "Khotwa" en avril prochain à Oran et Tlemcen

Oran — Environ 80 exposants et 149 organismes professionnels seront présents à la troisième édition du Salon de l'étudiant et des nouvelles perspectives "Khotwa", qui se tiendra cette année du 22 au 25 avril prochain à Oran et Tlemcen, a-t-on appris mardi des organisateurs.

Organisé par l'agence de communication "Win Advents agency", ce salon verra la participation également de plusieurs écoles et académies qui vont proposer 120 formations, a-t-on indiqué.

Il aura lieu du 22 au 23 avril 2017 à la salle des conférences "Emir Abdelkader" du complexe "Abdelhamid Ibn Badis" d'Oran et le 25 du même mois au Palais de la Culture "Abdelkrim Dali" de Tlemcen. "Une journée à Tlemcen eu égard au nombre important de visiteurs venus de cette ville lors des deux précédentes éditions", a-t-on précisé de même source.

Cette manifestation scientifique a pour objectif de "favoriser les rencontres entre les étudiants et les établissements d'enseignement supérieur et techniques et des organismes de formation professionnelle algériens ou étrangers", a-t-on souligné.

Ce salon ambitionne d'offrir aux jeunes algériens un espace d'information et de découverte sur les choix d'études, les formations et les opportunités avec un éclairage pertinent afin de les orienter efficacement dans leurs plans de carrière et leurs futurs projets, a-t-on ajouté.

Il permettra aussi "la rencontre entre les acteurs nationaux et internationaux de l'enseignement supérieur, les professionnels de la formation, les organismes de soutien à entrepreneuriat et les dénicheurs de talents et recruteurs à la recherche de jeunes diplômés.

Plusieurs ambassades dont celles des USA et de la France prendront part à cet événement, ainsi que les trois grandes universités d'Oran "Mohamed Boudiaf", "Ahmed Benbella" et "Mohamed Benahmed" et de grandes écoles comme l'Ecole nationale polytechnique d'Oran (ENPO) et l'Ecole préparatoire aux sciences et Techniques d'Oran.

Seront aussi présents à cette troisième édition, l'Institut français en Algérie, l'institut espagnol "Cervantès", l'Ecole canado-algérienne des techniques (ECAT) d'Oran, la Pépinière d'entreprises d'Oran et le centre de facilitation et des sites de recrutement en ligne.

Quelque 10.000 personnes sont attendues à cette manifestation scientifique dans les villes d'Oran et Tlemcen, a-t-on prévu.