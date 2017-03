Ile Maurice: Chagos - Port-Louis a rejeté les propositions des officiels britanniques

Six heures. C'est la durée de la réunion entre officiels britanniques et mauriciens sur les Chagos qui a… Plus »

Le chef de la délégation mauricienne est le secrétaire au cabinet Nayen Koomar Ballah. Du côté des Britanniques, c'est John Kittmer, Director of Overseas Territories Department for Foreign Office, qui a mené la troupe.

La délégation a soumis son rapport au Premier ministre, Pravind Jugnauth et au ministre mentor, sir Anerood Jugnauth. Une décision sur la marche à suivre sera prise en temps et lieu, ajoute le communiqué.

