Algérie: Trois formations politiques et une alliance participent dans les 52 circonscriptions électorales

Alger — Trois (3) formations politiques, à savoir, le Front de libération national (FLN), le Rassemblement national démocratique (RND) et Tajamou Amal El Jazair (TAJ) ainsi que l'alliance formée par le Hamas (HMS) et Front du changement (FC) ont présenté des listes dans la totalité des circonscriptions électorales pour les législatives du 4 mai prochain.

Ainsi ces trois partis politiques et cette alliance ont présenté des listes dans les 52 circonscriptions électorales (48 wilayas et 4 représentations électorales à l'étranger), selon des chiffres fournis par le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales.

De même, le Front El Moustakbal (FM) a présenté 50 listes, l'Alliance constituée par Nahda-Adala-Bina 49 listes, le Mouvement populaire algérien (MPA) 48 listes, le Parti des Travailleurs (PT) 42 listes, l'Alliance nationale républicaine (ANR) 38 listes, alors que le Front des forces socialistes (FFS) abordera cette joute électorale avec 35 listes au niveau national, tandis que l'ensemble des Indépendants a déposé 163 listes.

L'Alliance El feth a déposé 27 listes, le parti Fajr el Jadid (PFJ) 26 listes, le parti de la Liberté et de la justice (PLJ) 21 listes, alors que le Front national pour la justice sociale (FNJS) et le parti Karama prennent part à ce scrutin avec 20 listes chacun, Ahd 54 et le mouvement El Infitah (ME) avec 17 listes chacun, tandis que le parti des jeunes (PJ) abordera ces législatives avec 16 listes.

Selon les chiffres du ministère, 54 partis politiques participent à ces éléctions en plus des indépendants.

Le nombre de listes déposées au niveau national et dans les représentations diplomatiques algériennes à l'étranger, en prévision des élections législatives du 4 mai prochain, s'élève à 1.088.

Un total de 1.023 listes ont été déposées au niveau national et 65 listes dans les représentations diplomatiques algériennes à l'étranger.

Quelque 796 listes déposées ont été faites au titre de partis et 128 autres au titre d'alliances politiques, alors que 163 listes ont été déposées par des indépendants.

2.387 dossiers de candidature avaient étés retiré depuis le 4 février jusqu'au 5 mars, tandis que le corps électoral s'élève à 23.276.550 inscrits, dont 956.534 électeurs pour la communauté nationale établie à l'étranger.