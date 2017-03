Maroc: Le Festival de danse «On marche» au Marrakech

« Qu'est-ce que c'est une formation ici aujourd'hui ? se demande Taoufiq Izeddiou. C'est quoi la nouvelle interprétation de la danse qu'on cherche tous ? Tout ce rapport au corps qui est un corps différent ici dans l'Afrique du Nord, dans les pays arabo-musulmans par rapport à l'Afrique subsaharienne ou à l'Europe ou le reste du monde. Voilà, il y a cette question qui me tient beaucoup à cœur. C'est venu après une réflexion de presque 15 ans. Là, je sens qu'on est prêt et qu'il y a assez de maturité pour pouvoir enfin inventer une nouvelle interprétation de la formation ici au Maroc, à Marrakech. »

Depuis douze ans le festival de danse On marche a fidélisé un public ici à Marrakech, mais cherchait encore ses marques dans la question de la professionnalisation de la danse. Des sessions de master class ont déjà eu lieu. Aujourd'hui, l'idée est de créer une formation pérenne à l'échelle marocaine. C'est le rêve de Taoufiq Izeddiou, le directeur du festival, qu'il concrétise en cette édition lors d'un forum de travail avec la complicité d'acteurs européens et locaux.

À Marrakech se tient actuellement le festival de danse « On marche » qui reçoit des chorégraphes arabes et européens. Pour cette douzième édition, le festival s'affirme avec un projet de formation pour les danseurs marocains.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.