Afrique du Nord: L'Algérie plaidera pour la réforme de la Ligue Arabe et le règlement pacifique des crises

Le Caire — Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine (UA) et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel a affirmé, mardi au Caire, que l'Algérie plaidera, durant sa présidence de la 147e session du Conseil ministériel arabe, pour la réforme de la Ligue Arabe et le règlement pacifique des crises arabes à travers le dialogue inclusif, la relance du processus politique et la réconciliation nationale.

Intervenant à l'ouverture des travaux du conseil des ministres présidé par l'Algérie jusqu'en septembre 2017, M. Messahel a déclaré que "Le monde arabe qui traverse une période difficile marquée par de grands enjeux et de multiple dangers guettant sa stabilité, reflète ainsi une image sombre avec la persistance des crises en Syrie, en Libye et au Yémen, sans parler de la souffrance du peuple palestinien et le blocage de toute perspective de solution pour le recouvrement de son indépendance et de ses droits nationaux légitimes".

"Cette situation explosive prévalant dans la région a engendré de nombreux défis notamment le terrorisme, l'extrémisme violent et la recrudescence inquiétante d'organisations criminelles au point de menacer nos pays", a-t-il ajouté, soulignant l'impératif "d'unifier et de conjuguer les efforts afin d'y faire face à travers une stratégie globale de lutte contre l'extrémisme par toutes les voies notamment la pensée, le dialogue et la lutte contre le terrorisme par tous les moyens légaux et sécuritaires possibles".

Il a précisé que "les crises profondes que traverse la région arabe ont démontré l'incapacité de la Ligue arabe à traiter et régler les conflits voir, gérer des crises sans précédent dans l'histoire de la région désormais menacées d'ingérence étrangère".

"Aujourd'hui nous sommes à une croisée de chemins où s'impose la nécessité de combler avec courage et responsabilité les lacunes enregistrées ou bien continuer sur cette voie inadaptée aux développements de l'heure et à leurs exigences aux plans stratégique, sécuritaire, politique, économique et social", a-t-il indiqué.

"Pour cela, l'accélération d'une réforme radicale et globale s'impose en opérant des changements pertinents sur l'action arabe commune afin de concrétiser la solidarité et l'entraide dans le but d'avancer, à pas sûrs, vers une intégration économique susceptible de permettre aux peuples arabes d'atteindre leurs objectifs en matière de développement, de progrès et de prospérité", a poursuivi M. Messahel.

Il a précisé dans ce sens que "l'Algérie accordera, durant son mandat à la tête du conseil ministériel de la Ligue arabe, tout l'intérêt au suivi du processus de réforme de la Ligue et au développement de ses mécanismes de manière à conférer à l'action arabe commune davantage d'efficacité sans occulter la rationalisation de la gestion financière de ses structures et instances dans un contexte économique difficile qui en appelle à la définition des priorités".

= Le règlement pacifique des conflits à travers le dialogue inclusif... un principe constant pour l'Algérie =

L'Algérie avait plaidé, dés le début des crises arabes, en faveur d'un règlement pacifique à travers le dialogue inclusif dans le processus politique et la réconciliation nationale.

A cet égard, M. Messahel a affirmé que "L'Algérie, fidèle à ses constantes et principes, s'attache à faire montre d'objectivité et de responsabilité face aux crises que connaissent certains pays frères, en rejetant toute forme d'ingérence étrangère et en privilégiant le dialogue et la solution politique, seule voie à même de mettre fin aux conflits et de rétablir la sécurité et la stabilité".

Il a ajouté que cette position procède de "son souci de voir préserver l'unité des peuples des pays arabes en crise et leur cohésion sociale ainsi que le respect de leur volonté et la sauvegarde de leur souveraineté et intégrité territoriale".

"L'Algérie continuera à faire prévaloir son expérience de réconciliation nationale en tant que modèle réel et efficace prenant en compte tous les aspects sécuritaire, politique, économique, sociale et culturel, partant de sa foi en la capacité des peuples à dépasser les épreuves et la rancoeur afin de réaliser la paix et la stabilité dans leur pays" a soutenu M. Messahel.

Il a ajouté, dans ce sens, que "l'Algérie s'atèle dans sa démarche à l'égard des pays voisins à rapprocher les positions des parties libyennes et à encourager le dialogue inclusif loin de toute intervention étrangère dans le cadre du processus de règlement parrainé par l'ONU".

Pour ce qui est de la crise syrienne, le ministre a affirmé "le temps est venu pour réaliser un consensus inter-syriens et le lancement d'un dialogue inclusif impliquant tous les belligérants syriens en vue d'aboutir à une solution politique garantissant à ce pays l'unité de son peuple et l'intégrité de son territoire".

Concernant le Yémen, M. Messahel a appelé à "déployer les efforts pour la reprise de l'opération politique au Yémen pour garantir son unité, sa souveraineté et sa sécurité et réaliser les aspirations de ce peuple frère à une vie digne".

Par ailleurs, M. Messahel a réitéré le soutien indéfectible de l'Algérie au peuple palestinien dans sa lutte pour l'édification de son Etat sur la base des frontières de 1967 avec El Qods pour capitale.

Il est à rappeler que les travaux de la 147éme session du Conseil ministériel de la Ligue arabe se poursuivent sous la présidence de l'Algérie.