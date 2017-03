Kenya: Le chef de l'ONU participe à la célébration de la Journée des femmes

Selon le chef de l'ONU, il faut dire « clairement que les gouvernements sont meilleurs lorsqu'il y a égalité entre les sexes dans la formation des gouvernements. Nous devons dire que les parlements sont meilleurs quand il y a égalité entre les sexes dans la formation des parlements. Que les entreprises sont mieux gérées lorsqu'il y a égalité entre les sexes dans leurs conseils d'administration. Que les sociétés sont meilleures quand il y a une situation d'égalité totale dans l'accès des filles à l'éducation et dans l'accès des femmes et des filles au marché du travail avec un travail égal et un salaire égal et une participation égale aux différentes institutions de la société civile et politique ».

« Mais nous sommes encore loin d'atteindre cet objectif. Et pourtant, bien des gens, même lorsqu'ils disent être favorables à l'égalité entre les sexes, ont beaucoup de difficultés à reconnaître les obstacles qui rendent difficile cette égalité entre les sexes et à s'engager fermement à éliminer ces obstacles », a-t-il ajouté.

