Sénégal: Affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar - Les précisions des inspecteurs du trésor

« Le comptable n'est pas juge de l'opportunité, il est juge de la régularité. A chaque fois si on convoque devant la justice un ordonnateur, le comptable aussi est convoqué en même temps, alors qu'il n'a aucune responsabilité. Nous interpellons les autorités de ce pays. Nous sommes des fonctionnaires, et avons choisi de servir l'Etat. Nous n'avons pas choisi la politique, donc qu'ils ne nous mêlent pas dans leurs combats politiques », a-t-il martelé.

«Nous précisons que l'arrêté portant création de la caisse d'avance et la décision qui nomme le régisseur de cette caisse d'avance ont été régulièrement pris. Relativement au fonctionnement de la régie, il y a d'abord une mise à disposition des fonds au régisseur sur la base d'une demande qui a été déjà faite par le régisseur, le percepteur met à la disposition du régisseur les fonds. Celui-ci exécute ces dépenses conformément aux textes et produit des justificatifs relatifs à ces dépenses avant tout renouvellement», explique-t-il. Et d'ajouter : «A partir de ce moment les seuls contrôles que le régisseur est tenu d'effectuer conformément aux textes précisés sont limitativement énumérés. Déjà l'article 34 du règlement général sur la comptabilité publique dit que le receveur municipal a l'obligation de contrôler la qualité de l'ordonnateur de son délégué, l'assignation de ces dépenses et la validation de ses créances ».

Rappelant les modalités d'exécution d'une dépense publique, Doudou Sy, soutient : «une dépense publique peut s'exécuter suivant deux procédures. Une procédure normale et une procédure exceptionnelle. Suivant la procédure normale avant l'intervention du receveur municipal qui est chargé de payer les dépenses, il y a trois procédures administratives qui sont l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement. Le receveur municipal vient après pour payer la dépense après avoir revu de fond en comble toutes ces charges».

Suite à l'interpellation de deux de leurs collègues comptables publics dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, les inspecteurs du trésor du Sénégal sortent de leur mutisme. Face à la presse hier, lundi 6 mars, les agents du trésor affiliés à l'amicale des contrôleurs du trésor, l'amicale des inspecteurs du trésor, et le syndicat unique des travailleurs du trésor ont déploré avec la dernière énergie la convocation de deux de leurs collègues et parlent d'une manipulation de l'information. Selon Mamadou Doudou Sy, secrétaire général de l'amicale des contrôleurs du trésor du Sénégal, il n'est nullement question de plaider en faveur de l'impunité d'une corporation, mais d'édifier les Sénégalais sur la responsabilité du comptable public par rapport à la gestion d'une caisse d'avance.

