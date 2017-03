Afrique de l'Ouest: Menaces térroristes sur l'éducation au Burkina - Après le Sahel, « Ansarul islam » veut s'étendre au Centre-Nord

Dans le Namentenga, une autre province du Centre-Nord, des individus suspects auraient également visité le weekend écoulé les écoles primaires d'Ourfaré et de Daogo, dans la CEB de Bouroum. Comme une traînée de poudre, la nouvelle a circulé dans plusieurs écoles de la CEB et de nombreux enseignants se sont réfugiés dans la nuit du dimanche au chef-lieu de la commune.

Dans la même province du Bam, plusieurs sources ont indiqué que des enseignants du primaire, du post-primaire et du secondaire des communes de Bourzanga, de Rollo et de Zimtanga ont déserté les classes le lundi. Selon des indiscrétions, des individus non identifiés ont retiré en fin de semaine écoulée dans un village de Rollo le sac d'une écolière et demandé à cette dernière de repartir se voiler et d'abandonner l'école.

Ces individus non identifiés auraient, lors de leur passage, demandé à voir les directeurs des écoles en question qui, heureusement, étaient absents. Pris de peur, de nombreux enseignants de la CEB ont fermé les salles de classes hier lundi et ont rejoint leur inspection située au chef-lieu de la commune. Selon les témoignages, certains enseignants refuseraient de rejoindre leur poste s'il n'y a pas un minimum de sécurité.

