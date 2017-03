Afrique: Démi finale CAN U20/Sénégal vs Guinee - Les «lionceaux determinés à remporter le derby

Le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal U20, Mamadou Diarra et Krépin Diatta, deux fois désigné homme du match se sont engagés à faire un bon résultat contre la Guinée pour le compte des demi-finales de la Coupe d'Afrique.

Dans des vidéos publiées sur le site de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), les Lionceaux ont affiché la confiance et la détermination pour remporter le derby sous régional qui les oppose jeudi prochain aux juniors guinéens. «Nous nous acheminons vers les demi-finales. Nous ferons tout ce qu'il faut pour remporter le match qui nous oppose à la Guinée. Nous avons préparé la rencontre sur tous les plans. On va faire montre du même engagement sinon plus contre la Guinée. Nous avons besoin des prières du peuple sénégalais. Nous ferons ensuite le nécessaire sur le terrain», a confié Mamadou Diarra tout en relevant le comportement du groupe lors cette victoire obtenu dimanche contre Cameroun et qui a permis au Sénégal de retrouver la Coupe du monde.

Une rencontre durant laquelle il a effectué son retour après son expulsion lors du premier match contre le Soudan. «Il y a eu de l'engagement, de la solidarité. Nous avons rien lâché. On a tout donné pour honorer le peuple sénégalais. Nous lui dédions la victoire. On savait que la victoire sera au rendez vous contre le Cameroun. Nous sommes venus et avons posé le jeu. Mais c'est un match qu'on a déjà oublié », ajoute le capitaine de la sélection sénégalaise

Désigné homme du match lors de Sénégal-Cameroun comme lors de la première journée contre le Soudan, Krépin Diatta a également montré son envie et sa détermination afin de réaliser une nouvelle performance en demi finale. «Je suis très content et on a pu marquer dans ce match qui a été difficile. Nous remercions le Bon Dieu pour cette qualification en demie finale et au Mondial. Nous avons cru à cette victoire car nous savons que nous avons les capacités et ce que notre adversaire valait. On a un bon groupe et nous sommes ambitieux. On a eu envie de faire quelque chose. Ce qui s'est répercuté sur le terrain. Nous allons travailler et préparer ce match contre la Guinée comme tous les autres. C'est à dire sérieusement. On sera là, performants comme d'habitude», a confié le meneur de jeu des Lionceaux qui a signé en pleine compétition son premier contrat pro avec l'équipe norvégienne de Sarpsborg 08.

L'autre affiche des demi-finales sera également un derby entre deux nations de l'Afrique australe. Elle opposera demain mercredi 8 mars la Zambie, pays hôte de la compétition et l'Afrique du Sud.