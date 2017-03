Sénégal: Journée internationale de la Femme - Des leaders du secteur privé engagés dans l'autonomisation des femmes

communiqué de presse

Des leaders du secteur privé africain s'engagent à combattre les inégalités économiques qui freinent l'émergence de la femme africaine. Le mouvement rassemble un noyau dur de cinquante hommes d'affaires africains, leaders dans leurs secteurs respectifs, et engagés à mobiliser le Top 500 de leurs pairs pour accélérer l'émancipation économique des femmes du continent.

Selon un communiqué, leur engagement constitue un puissant levier pour contribuer à la création d'un écosystèmeinédit pour booster le développement d'un réseau d'entreprises performantes dirigées par des femmes ;parrainer l'accès à une formation de rang mondial et adaptée aux besoins du marché, pour des jeunes femmes au parcours méritant mais en difficulté financière et valoriser la place de la femme dans les économies nationales et la croissance du continent.

Au Sénégal, Baidy Agne, Président du patronat sénégalais a donné le ton à ses pairs du secteur privé et s'engage comme "first mover" du Top 50 des acteurs économiques ciblés dans le pays. En effet, le mouvement "MenInvestInWomen" a été créé à l'initiative de la Fondation Entreprenarium, et œuvre pour l'amélioration de l'égalité des genres dans les milieux d'affaires et académiques. Il veut générer 25 millions de dollars d'engagements au profit des femmes, via une plate-forme d'investissements d'hommes d'affaires africains déterminés à soutenir les femmes du continent. Cette plateforme fournira un appui financier pour la formation supérieurede jeunes filles talentueuses ainsi que du capital de démarrage pour les projets entrepreneuriaux. Les investissements privilégieront les projets de femmes dans les secteurs stratégiques des pays ciblés aux avantages comparatifs significatifs. Le retour sur investissement (RSI) moyen annuel prévu : entre 8 et 10% sur un horizon de cinq ans.

70% des fonds serviront à financer des projets entrepreneuriaux ainsi que le support technique et l'assistance aux startups à fort potentiel appartenant à des femmes. 30% des sommes investies subventionneront la formation supérieure dédiée à la relève de jeunes filles talentueuses, futures leaders d'Afrique, qui ont besoin d'êtreoutillées.