Angola: Réunion ministérielle entre le pays et l'UE

Luanda — Les représentants de la République d'Angola et de l'Union européenne (UA) ont réalisé du 5 au 7, à Bruxelles, la 3e réunion ministérielle sur l'Accord de coopération dénommé "Acheminer ensemble Angola-Union européenne".

Selon une note de l'ambassade d'Angola en Belgique, la réunion a été co-présidée par le ministre angolais du Plan et du Développement territorial de l'Angola, Job Graça, et des Affaires étrangères de la République de Malte, George Vella, au nom de la Haute représentante de l'UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Frederica Nogherini.

Sur l'ordre du jour étaient les questions liées à la paix et à la sécurité, à la bonne gouvernance, aux droits de l'homme et à la migration, au développement économique et au développement durable.

Les deux parties se sont engagées à travailler ensemble pour la paix et la sécurité en Afrique, réaffirmant les engagements déjà pris lors des réunions précédentes, conformément aux objectifs et principes de la Charte des Nations Unies, lit-on dans le rapport de l'ambassade d'Angola en Belgique.

Lors de la réunion, l'UE a salué le bon travail qui a été mis au point par la présidence angolaise de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs et de la vice-présidence de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe (SADC).

L'Angola et l'UE ont réaffirmé la nécessité de développer des actions urgentes pour surmonter des graves problèmes de nature politique et humanitaire qui continuent à ravager la République démocratique du Congo, le Burundi et la République centrafricaine.

Ils ont été unanimes aux défis de protéger les océans, en promouvant la bonne gouvernance et la protection des mers. La vision holistique des océans et le développement d'une économie bleue durable sont entre autres objectifs communs.