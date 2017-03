Afrique Centrale: Le pays à la réunion sur la gestion du Bassin du Congo

Luanda — L'Angola participe du 8 au 9 mars à une réunion ministérielle pour la promotion du mémorandum de coopération entre les pays d'Afrique centrale pour la création du Fonds Bleu, lié à la gestion du Bassin du Congo, qui aura lieu dans la ville d'Oto, au Congo Brazzaville.

Selon une note de presse parvenue à l'Angop mardi, le Fonds Bleu, qui devrait avoir un soutien de 100 millions d'euros par an, vise à promouvoir une meilleure gestion, plus rationnelle et durable, du Bassin du Congo.

Le Fonds Bleu favorisera également la réduction des effets du réchauffement climatique dans le bassin du Congo, la préservation des ressources en eau et, surtout, la réduction des problèmes rencontrés par les communautés côtières qui vivent de la chasse, de la pêche, de l'agriculture, de la coupe de bois et l'utilisation des racines et de l'écorce de l'arbre en tant que substances médicinales.

A cette rencontre, l'Angola sera représenté par la ministre de l'Environnement, Fátima Jardim, qui s'est rendue mardi sur la scène de l'événement.

Le Fonds Bleu est une initiative publique lancée en novembre 2016 à Marrakech (Maroc), lors de la 22e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP22).