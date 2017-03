Sénégal: CAN U20 - La Tanière des Juniors s'externalise

Waly Diouf (AJ Auxerre, France) et Dominique Minquilan (SM Caen, France), qui n'avaient pas pris part aux éliminatoires contre la Tunisie (1-2 et 2-0) et contre le Ghana (3-1 et 0-1), évoluent déjà dans des championnats professionnels.

Auparavant, les deux anciens joueurs du Jaraaf de Dakar, Ibrahima Ndiaye et Mamadou Diarra, s'étaient déjà expatriés à la fin des éliminatoires de la CAN.

Avec les signatures récentes de Krépin Diatta à Sarpsborg 08, un club évoluant dans l'élite norvégienne et Aliou Badji à Djurgardens IF (Suède), c'est la colonne vertébrale des Juniors qui va se retrouver à l'extérieur.

Lusaka (Zambie) — L'entraîneur national des moins de 20 ans, Joseph Koto, devrait éprouver de plus en plus de difficultés pour préparer les compétitions avec le départ de la majorité de ses joueurs vers des championnats étrangers.

