Sénégal: Economie - Revue annuelle de l'Arrangement Cadre relatif aux Appuis budgétaires

Ainsi, le Gouvernement a bénéficié de plus de 356 milliards de FCFA sur la période 2008 à 2015, en appui budgétaire. Il est incontestable que ces appuis budgétaires ont été un moyen efficace de relèvement des taux d'absorption de l'aide extérieure. L'avantage des ressources de l'ACAB réside dans le fait qu'elles sont directement versées au trésor public et dépensées conformément aux procédures nationales de finances publiques.

En effet, le Sénégal a signé, en 2008, avec un groupe de partenaires techniques et financiers (Union Européenne, Banque Mondiale, Banque Africaine de Développement, France, Allemagne, Espagne, Canada et Pays-Bas), un Arrangement Cadre relatif aux Appuis budgétaires (ACAB). A cet égard, des résultats significatifs ont été enregistrés, notamment sur la seconde phase, couvrant la période 2013-2015.

Le Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan (MEFP) organise la cérémonie de la revue annuelle de l'Arrangement Cadre relatif aux Appuis budgétaires (ACAB). La cérémonie aura lieu le jeudi, sous la présidence effective du ministre de Amadou Ba, Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan.

