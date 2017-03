Sénégal: Evaluation des politique publiques - Le ministère de la gouvernance locale présente son rapport 2016

Le ministère de la Gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire a procédé hier, lundi 6 mars, lors d'un atelier à la revue du secteur de la décentralisation, du développement et de l'aménagement du territoire. Lors de cette rencontre, tenue en présence d'une dizaine de participants, issus pour la plupart du secteur de la décentralisation, un rapport d'évaluation détaillé des différentes activités menées au cours de l'année 2016, dans les différents secteurs sous tutelle de ce département ministériel, a été présenté aux participants.

Le premier enseignement de ce document de quelques pages constitue la tendance baissière des ressources (humaines et financières) de fonctionnement du ministère. Cette situation serait liée à la nouvelle vision d'une part, au non remplacement du personnel admis à la retraite et l'augmentation des fonds alloués directement aux collectivités locales. Par ailleurs, le rapport est également revenu sur un certain nombre d'activités dont : l'éradication de près de 479 dépôts d'ordures sauvages sur l'étendue du territoire national et la mobilisation de près de 3000 personnes pour le balayage d'environ 500 km de voiries dans le domaine de la salubrité de certaines collectivités locales. De même, le document a relevé l'informatisation de 60 centres d'État civil ou encore l'enrôlement de 46853 élèves qui ne disposaient pas de documents d'Etat civil mais aussi le transfert de près de 48 milliards aux collectivités locales, dans le cadre des fonds de dotation de la décentralisation et des fonds d'équipement des collectivités locales.

Il faut également souligner qu'à côté de ces points positifs, le document a également remarqué quelques contraintes et faiblesses notamment dans l'exécution financière et technique des activités où un décalage de 96% et 55% est observé. À cela s'ajoutent également le retard dans la mise à disposition des ressources budgétaires, une absence de ligne budgétaire pour certaines structures du ministère et un déséquilibre des interventions. Venu représenter le ministre Abdoulaye Diouf Sarr à cette rencontre, Etienne Turpin, secrétaire général du ministère de la Gouvernance locale a estimé que cet exercice d'évaluation répond à une invitation du Chef de l'État au Gouvernement, «à accorder une priorité au suivi des politiques publiques et une attention particulière à l'évaluation des performances économiques ». Il a enfin apprécié positivement les réalisations de 2016 de son département ministériel.