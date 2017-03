Sénégal: Dorsale électrique, travaux d'infrastructures routières, aménagement hydro-agricole - Le chef de l'Etat amorce le développement de l'Ile à Morphil

L'île à Morphil va bientôt changer et devenir fréquentable grâce aux importants travaux que le chef de l'État a lancé, hier, à Démette, localité distante de plus de 100 km de Podor. A cette occasion, Macky Sall a donné le coup d'envoi de la construction des travaux d'aménagement et de la route de désenclavement de l'Ile à Morphil. Il a également inauguré la dorsale électrique de 100 km. L'objectif de ces travaux étant, pour le chef de l'État, de faire de l'île à Morphil un pôle agricole dans le pays.

Longtemps coupée du monde, à cause de son accès difficile, l'île à Morphil peut bel et bien jouer un rôle déterminant dans ce pays. C'est en tout cas, le souhait du chef de l'État qui veut que cette bande de terre fertile, mais enclavée, du département de Podor, soit érigée en pôle agricole de premier plan. A Démette où il était, hier après-midi, dans sa tournée économique, le chef de l'État veut que l'île participe à l'émergence du pays. « L'île à Morphil, avec ses ressources hybrides, ses terres fertiles, ses travailleurs, doit se positionner comme un grenier de prospérité, comme un pôle agricole de premier plan pour contribuer à l'émergence du Sénégal », a indiqué le chef de l'État, à l'occasion du lancement des travaux d'aménagement et de bitumage d'infrastructures routières. C'est pour cela que le président Sall a souligné que d'importants travaux hydroagricoles seront engagés dans la zone, avec notamment l'extension de superficies aménagées qui vont passer de 25.840 hectares à 140.000 hectares afin de booster la production céréalière en particulier, celle du riz. Mais à Démette (100 km de Podor), il était surtout question du lancement des travaux de bitumage d'infrastructures routières et de l'inauguration de la dorsale électrique de 100 km, moyenne tension, de l'île à Morphil. Pour un coût global de 105 milliards de FCfa, les infrastructures routières comprendront un ensemble d'ouvrages d'art dont les ponts de Nianga Edy et de Guédé village. Compte tenu de l'urgence, le pont de Halwar qui fait partie des travaux est déjà réalisé. Le principal ouvrage de ce projet reste le linéaire de 312 km avec une largeur de chaussée de 7,20 m.

Selon le chef de l'État, la première phase de ces travaux financés par l'État du Sénégal et la Banque africaine de développement (Bad) comprendra 130 km de route bitumée sur la dorsale de la régionale 40 ; 125 km de pistes latéritiques, la construction des deux ponts de Nianga Edy et Guédé village ainsi que divers aménagements connexes pour l'amélioration des conditions de vie des populations. « Les routes qui vont être réalisées permettront de relier des villes comme Podor, Ndioum et d'autres localités comme Démette, Cas-Cas, Madina Ndiatbé, Saldé, Pathé Galo, etc. », a expliqué le chef de l'État, non sans rappeler les 1500 emplois directs et indirects que ces travaux vont créer dans les différentes localités.

Libérer l'île à Morphil de la pauvreté

Pour le chef de l'État, cette connexion de l'île à Morphil s'inscrit dans une dynamique du Plan Sénégal émergent (Pse) par le développement d'infrastructures et la correction des disparités dans l'aménagement du territoire national. « Avec ces chantiers, nous voulons que l'île à Morphil se libère de la contrainte de l'enclavement et de la pauvreté pour qu'elle soit une terre d'opportunités, une terre heureuse, une terre de vitalité et d'abondance, une terre qui nourrit sa population et contribue davantage au développement économique et social de la nation », a relevé Macky Sall. Auparavant, le président du conseil départemental de Podor, Mamadou Dia, avait magnifié le lancement de ces travaux de désenclavement de l'île. « C'est un jour nouveau qui se lève pour les populations de l'île à Morphil », avait-il dit non sans rappeler « les promesses faites » pour mettre fin à cette situation injuste. Pour lui, l'électricité va permettre aux populations de sortir « de la nuit des temps » et elle aura un impact sur tous les plans.

« Avec la réalisation de ces travaux, les populations auront le sentiment qu'ils sont des citoyens dont les droits sont reconnus. La dorsale électrique et le bitumage de la route de l'île à Morphil s'inscrivent dans ce sens », a indiqué Mamadou Dia.

Toutefois, le chef de l'État a précisé que ces travaux de l'île à Morphil entrent dans le programme prioritaire de désenclavement issu des conseils des ministres décentralisés et qui concerne d'autres localités du pays. C'est pourquoi, il a indiqué que ce même programme va aussi toucher les localités telles que Sédhiou et Marsassoum, Kédougou-Salémata, Kolda-Pata-Medina Yoro Foula, Bambey-Baba Garage, Kaffrine-Nganda et la Boucle des Kalounayes dans la région de Ziguinchor.

LE REPRESENTANT DE LA BAD SUR LA ROUTE DU DESENCLAVEMENT : « Ce projet contribuera au développement harmonieux du Sénégal »

Le représentant de la Bad a magnifié l'intérêt porté par les autorités sénégalaises d'améliorer les conditions de vie des populations. Cela passe, selon lui, par la réalisation d'infrastructures nécessaires pour l'atteinte des objectifs du Plan Sénégal émergent (Pse). Le lancement de ces travaux, a-t-il dit, relève d'un « travail acharné mené de mains de maîtres par les experts des ministères de l'Économie, des Finances et du Plan, des Infrastructures et du Transport et de la Bad. Il a ainsi exprimé tout son sentiment de fierté et de reconnaissance aux autorités sénégalaises et surtout de la place de choix qu'occupe sa structure pour le développement économique et social du Sénégal durant quatre décennies. Pour la réalisation de ce projet, il a indiqué que la Bad a mobilisé 80 milliards de FCfa sur les 237 qu'elle s'était engagée sur 5 ans dans le Pse. Ce projet contribuera, selon lui, au développement harmonieux du Sénégal et à assurer la continuité territoriale de la zone avec le reste du pays. Le représentant de la Bad est revenu sur les nombreuses potentialités de l'île à Morphil notamment l'agriculture, la pêche continentale, entre autres. A son avis, le décollage économique de la zone a été retardé par son enclavement. L'objectif, avance-t-il, « c'est de promouvoir une croissance partagée ». Pour la réalisation du pont sur la Transgambienne, il a appelé le chef de l'État à tout mettre en œuvre pour son achèvement. De son côté, le président Sall a salué « l'engagement constant, efficace et diligent » de la Bad en faveur du Sénégal à travers ses programmes et projets.