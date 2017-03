Burkina Faso: Lutte contre la méningite

Le vaccin MenAfriVac contre la méningite à méningocoque A(NmA) fait désormais partie du Programme élargi de vaccination (PEV) au Burkina Faso. Il a été officiellement administré par le ministre de la Santé, Nicolas Méda et ses partenaires à des enfants, le lundi 6 mars 2017 au CSPS de Dassagho à Ouagadougou.

Le Burkina Faso, qui est situé dans la ceinture méningitique, connaît par conséquent des épidémies de méningites. Le pays a connu la plus grande épidémie avant 2010 avec plus de 25 000 cas et près de 5000 décès. A partir de cet «électro-choque», selon les dires du ministre de la Santé, Pr Nicolas Meda, avec l'ensemble de ses partenaires, ils se sont mobilisés pour trouver des solutions afin de prévenir d'éventuels cas. C'est ainsi qu'ils ont développé un vaccin, le MenAfriVac qui cible le sero groupe A et qui expliquait 80% de cas de méningite de par le passé. Une fois son efficacité prouvée, le pays, avec l'aide de ses partenaires, a décidé de l'introduire dans sa vaccination de routine.

Ce nouveau vaccin a été officiellement administré à des enfants au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Dassasgho, le lundi 6 mars 2017, à Ouagadougou. Ainsi, le vaccin MenAfriVac fait désormais partie du Programme élargi de vaccination(PEV). Il est gratuit et sera administré aux enfants de 15 mois (soit, 747 362 enfants) repartis dans les 70 districts sanitaires que compte le pays. Toutefois, selon le ministre de la Santé, il peut être administré à d'autres moments dans le cadre des campagnes élargies de vaccination. «Pour le système de routine, c'est à 15 mois qu'il est administré à l'enfant accompagné d'un autre type de vaccin contre la rougeole et la rubéole.

Ce vaccin une fois qu'il n'est pas administré à 15 mois, les parents ont la possibilité de le rattraper les mois qui suivent», a précisé le Pr Meda. Pour lui, ce vaccin est très efficace. «Depuis 2010, la surveillance basée sur les cas a démontré son efficacité et c'est le président du Faso qui a été l'un des premiers en Afrique a lancé la campagne africaine de vaccination. Et depuis lors, la décision a été prise d'introduire ce vaccin très efficace dans le PEV», a-t-il rassuré. Avec le MenAfriVac, le ministère de la Santé envisage pour les trois années à venir couvrir respectivement, 70%, 90% et enfin 100%. «C'est avec joie que nous accueillons ce nouveau vaccin MenAfriVac dans le PEV», a déclaré le major du CSPS de Dassasgo, Marie-Madelaine Ilboudo. Selon ses dires, ce vaccin va contribuer à éliminer des cas de méningites à méningocoques A. Il va en outre contribuer à maintenir les acquis de vaccination de 2010, de 2016 et le récent rattrapage de février 2017.

Pour ce faire, le major du CSPS de Dassasgo a invité les parents à faire vacciner les enfants. «La vaccination est gratuite, le vaccin est disponible nous sommes également disponibles et nous n'attendons que vous», a-t-elle insisté. «Nous accompagnons de manière rapprochée le ministère de la Santé et nous devons nous assurer que les messages de sensibilisation et de communication à l'endroit des populations portent. Aussi, nous sommes heureux des enfants du Burkina Faso et nous souhaitons qu'ils profitent au maximum de ce vaccin», a laissé entendre la représente de l'OMS au Burkina Faso, Dr Alimata Jeanne Diarra-Nama. Quant à la représentante de l'UNICEF au «pays des Hommes intègres», Dr Anne Vincent, sa structure a contribué à faire venir le vaccin au pays. « Le paiement du vaccin est fait par l'alliance globale pour le vaccin mouvement Gavi, «Il s'est chargé de l'achat, de l'acheminement et de la réception du vaccin», a-t-il précisé.