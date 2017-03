Algérie: Bouteflika - La victoire finale sur le terrorisme implique la mobilisation et la vigilance de tous

Alger — Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a affirmé mercredi que la victoire finale sur le terrorisme et le crime transfrontalier en appelle à la mobilisation et la vigilance de tous les citoyens.

"La victoire finale sur les menaces du terrorisme et du crime transfrontalier en appelle impérativement à la mobilisation et à la vigilance de tous les citoyens et citoyennes que j'exhorte encore une fois, à assumer ce rôle préventif pour préserver la vie de leurs enfants et de leur patrie", a écrit le Président Bouteflika dans un message lu par en son nom par la ministre de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication, Imene-Houda Feraoun lors d'une cérémonie présidée par le Premier ministre Abdelmalek Sellal, à l'occasion de la Journée mondiale de la femme.

Le chef de l'Etat a précisé à ce propos, que "les foyers de tension et l'instabilité que connait notre voisinage et où ont foisonné le terrorisme et le crime transfrontalier représentent un défi sécuritaire qui menace encore notre pays".

Et d'ajouter: "Un défi qui vient nourrir les résidus du terrorisme qui de notre peuple vaillant qui a opté pour la réconciliation pour s'extirper, par un passé récent, de l'épouvante de la tragédie nationale".

"Je tiens à cette occasion, à saluer la bravoure et les sacrifices de l'Armée national populaire (ANP) et les forces de sécurité de notre pays dans leur lutte contre ces criminels ainsi que leur victoire dans cette bataille", a poursuivi le président de la République qui s'est incliné également "à la

mémoire des martyrs du devoir national et, tout particulièrement, de ceux tombés lors de l'accomplissement de leur noble mission".