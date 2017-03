La Police a mis hors état de nuire plus d'une dizaine de malfrats dont le gang de Mansour Diop dit «Thialé» et 10 autres déférés hier devant le Procureur de la République pour des faits d'évasion, association de malfaiteurs, vol avec violence commis en réunion avec usage de moyens roulants, détention illégale d'arme blanche et d'arme à feu, tentative de meurtre sur des agents de la Force Publique, recel de malfaiteurs. Parmi ces derniers, Abba Diédhiou, élargi de prison le 13 janvier dernier a été identifié comme le «présumé meurtrier» de l'étudiant marocain, Mazine Chakiri. Au même moment, plus de 16 personnes victimes des agressions et braquages ont été entendues par les enquêteurs.

La Sûreté Urbaine (SU) de Dakar a déféré devant le Procureur de la République le gang de Mansour Diop dit "Thialé" pour des faits d'évasion, association de malfaiteurs, vol avec violence commis en réunion avec usage de moyens roulants, détention illégale d'arme blanche et d'arme à feu, tentative de meurtre sur des agents de la Force Publique, recel de malfaiteurs, informe un communiqué du Bureau des Relations Publiques de la Police Nationale. Aussi la Police a-t-elle mis la main sur Mike Alexis Ode alias Malick, né en 1975 au Nigeria. Il a été interpellé le samedi 04 mars 2017 à la cité «imbécile» de Colobane. Reconnu comme étant le coauteur de «Thialé» lors des braquages de Liberté 6 et Castors, il est en garde à vue dans les locaux de la Sûreté Urbaine de Dakar. Les enquêteurs ont découvert, à l'issue de la perquisition à son domicile, un arsenal impressionnant d'armes blanches, couteaux à cran, coupe-coupe et autres machettes.

Dans la même dynamique, précise la source, la Division des Investigations Criminelles (DIC) a présenté au Procureur de la République dix (10) individus auteurs de multiples agressions et vols à main armée. Ils sont poursuivis pour des faits de meurtre, vol commis la nuit en réunion, association de malfaiteurs, recel de malfaiteurs, non dénonciation d'un crime, détention de chanvre indien.

Mieux après l'arrestation de leur bande (cinq individus) le lendemain de leur crime, le nommé Abba Diédhiou, né le 29/11/1990 à Guédiawaye, chômeur, domicilié à la cité Fadia, élargi de prison le 13 janvier 2017, après avoir purgé 2 ans de prison ferme, a été identifié «présumé meurtrier» de l'étudiant marocain, Mazine Chakiri. Il a reconnu sa participation à d'autres agressions commises contre des agences de transferts de fonds (Wari), dans des quartiers comme Point E, Fass Delorme et Fann Hock et contre des personnes,

Selon le document de la Police, Abba Diédhiou, a déclaré qu'il agissait avec une bande de cinq personnes constituée d'Ibrahima Cissokho, Abdoulaye Ndiaye dit «Laye Sané», pourvoyeur du scooter, El Hadji Talibé Diallo, alias «Domada», et Oumar Faye, alias «Saket». La dite bande écumait depuis l'année 2010 le long du Canal 4, et autres lieux comme Sacré-Cœur, près de l'Eglise Saint-Pierre et sur les deux voies de Liberté VI, près du jardin. Lors de ces différentes opérations, la bande à Abba Diédhiou a emporté plus d'un million de franc, et tous les objets émanant de ces attaques à l'issue du partage du butin sont revendus au marché Colobane auprès des «Maket-men», souligne la même source qui renseigne que plus de seize (16) personnes victimes (gérants et simples citoyens) des agressions et braquages ont été entendues par les enquêteurs.