« Nous devrions tous intervenir afin d'appeler les gouvernants de nos pays à la mobilisation contre le trafic de médicaments falsifiés. Cet Appel engagera et tirera l'attention de ces responsables à adopter les mesures pouvant assurer aux patients un accès à des médicaments de qualité. Et, à encourager le commerce des médicaments essentiels génériques », a déclaré, l'un des participants en insistant sur le fait que les politiques de justice et de police peuvent également contribuer à la santé publique, et que le fléau très particulier des faux médicaments nécessite une action pluridisciplinaire. Parce qu'il y a l'urgence qui se présente actuellement à ce sujet.

« cet événement scientifique couplé avec les 2ème journées pharmaceutiques de la Guinée, était une occasion pour les acteurs majeurs de la santé publique de projeter l'avenir des centrales d'achats dans leur mission essentielle, notamment celle de rendre disponibles et accessibles les médicaments de qualité », a souligné le ministre guinéen de la Santé, Abdourahmane Diallo avant d'ajouter que cette rencontre a été aussi un moment d'informer officiellement les participants du lancement très prochain d'un important projet de renforcement des systèmes d'assurance qualité au bénéfice de 14 pays, en lien avec les directions des médicaments. Un projet qui sera réalisé avec l'appui financier de l'initiative 5 PC et de l'expertise française.

Elle a connu la participation active de plusieurs experts venus de différents pays africains. Au cours de cette retrouvaille, les participants ont échangé sur les questions liées à l'élaboration des politiques d'approvisionnement des structures sanitaires en médicaments essentiels de qualité, la mise en œuvre des stratégies capables de freiner la prolifération des faux médicaments et sur les techniques de réforme du secteur de la santé et du sous-secteur de la pharmacie.

