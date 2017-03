Algérie: Elaboration prochaine d'une stratégie nationale de prévention et de lutte contre la drogue et les addictions

Evoquant les mesures de prise en charge de ces catégories, il a indiqué à l'appui de statistiques 1520 femmes ont bénéficié en 2015 de cures de désintoxication et de soins médicaux et psychologiques. IL a fait savoir que le nombre de cas traités en 2016 était pratiquement similaire.

Selon M. Benhella, la prévalence de l'usage de cannabis et des psychotropes chez les filles scolarisées dans les CEM et les lycées d'après l'enquête menée en 2016 a atteint 0,54 et 042% respectivement.

Un enquête globale nationale sur la prévalence de la drogue dans la société qui a touché toutes les catégories de la société âgées entre 12 et 65 ans a montré que l'usage de toutes sortes de drogues ne touchait pas uniquement les hommes mais qu'il concernait autant les femmes et les jeunes filles.

Le responsable qui présidait le séminaire national sur les femmes usagères de la drogue en Algérie, a précisé que cette stratégie visait à définir les axes et les mécanismes de lutte et de prévention de ce fléau en impliquant les parties concernées.

Alger — Le directeur général de l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie Mohamed Benhella a annoncé mercredi à Alger le début de l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la drogue et les addictions pour la période 2018-2022.

