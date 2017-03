Sénégal: Développement du commerce électronique - Les Postes africaines veulent s'adapter au contexte mondial

Dakar abrite, depuis hier, les travaux de la Commission « Administration et Finances » de l'Union panafricaine des postes (Upap). L'occasion a été saisie par le directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications et postes du Sénégal, Abdoul Karim Sall, pour lancer un appel à l'ensemble des États membres pour que le secteur postal puisse se positionner correctement face au développement du commerce électronique.

L'impact grandissant du numérique sur les produits et services postaux a amené les États membres de l'Union panafricaine des postes (Upap) à se réunir en conclave à Dakar, pour échanger sur des questions relatives à la réforme et l'amélioration des finances et de l'administration de l'Union régional. Le but est d'adapter son fonctionnement au contexte mondial. Selon le représentant du ministre sénégalais des Postes et Télécommunications, la mise en place de cette commission « Administration et Finances » constitue un des piliers sur lesquels l'organisation bâtit sa stratégie de redynamisation et de modernisation du secteur postal pour le cycle 2017-2020. A en croire Mour Ndiaye Bâ, cette rencontre revêt une importance capitale d'autant plus que les entreprises postales africaines traversent des moments difficiles marqués par une baisse tendancielle de leurs chiffres d'affaires de leurs produits postaux classiques.

« L'impact grandissant du numérique sur nos produits et services nous engage à conjuguer nos efforts pour préserver cette union, assurer la survie et garder la cohésion entre les membres de l'Upap », dit-il. Tout en espérant que les travaux de cette commission déboucheront sur des propositions pertinentes pour permettre au secteur postal africain, à travers le plan de développement régional de l'Upap, de se moderniser et de rester compétitif.

Présidant l'ouverture des travaux de trois jours de cette commission « Administration et Finances », le directeur de l'Agence de régulation des télécommunications et postes du Sénégal, Abdoul Karim Sall, a lancé un appel à l'ensemble des États membres pour que le secteur postal puisse se positionner correctement face au contexte mondial marqué par le commerce électronique. « Le commerce électronique est en train de se développer, et d'ailleurs, c'est une opportunité que le secteur postal doit saisir pour pouvoir diversifier les activités, notamment dans ce créneau de distribution », argue le directeur général de l'Artp.

Selon M. Sall, le Sénégal est en train d'anticiper sur cette dynamique dans la mesure où on ne peut pas développer le commerce électronique si l'on ne dispose pas d'un système d'adressage fiable et performant. « Pour cette raison, le Sénégal, à travers l'Autorité de régulation, a inscrit dans ces projets phares de 2017 de doter le Sénégal d'un système d'adressage cohérent, géolocalisé, qui va lui permettre d'être au même niveau de ce qui existe de par le monde », informe Abdoul Karim Sall.