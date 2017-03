Burkina Faso: Clôture de Festival - ADO est venu, il a vu, il est reparti

Alassane Dramane Ouattara (ADO) était bel et bien là pour le clap de la fin du 25e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO).

Le 4 mars 2017 restera donc historique pour le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, car il marque le retour du premier des Ivoiriens sur la terre des Hommes intègres après le froid diplomatique consécutif au mandat d'arrêt qui avait été émis contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro. ADO est donc venu à Ouaga, il a vu et il est reparti.

Il est 11h 12 lorsque l'oiseau de fer qui transporte le 5e président de la Côte d'Ivoire atterrit sur le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou Tamsè. Au pied de l'avion, c'est Roch Marc Christian Kaboré, son homologue burkinabè, qui l'accueille par une chaleureuse poignée de main accompagnée d'accolades aussi chaleureuses. S'ensuit l'exécution des deux hymnes nationaux, l'Abidjanaise en premier, et les honneurs dus à leur rang sont rendus par la Garde rouge aux deux chefs d'Etat. Le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, et les membres du gouvernement sont salués par l'hôte avant que celui-ci reçoive le bain de foule de ses compatriotes munis de djembés et autres instruments de musique woyo (ambiance facile).

Puis les deux présidents s'engouffrent dans le salon d'honneur pour un bref entretien. Les journalistes qui ont fait le pied de grue pour attendre Alassane Dramane Ouattara, au-delà des contraintes imposées par le protocole d'Etat, en sont réduits à juste recueillir les propos du visiteur de marque : «Au nom du peuple ivoirien, je voudrais vous remercier de l'invitation dont vous nous avez honoré. Considérant la Côte d'Ivoire pour cette 25e édition du FESPACO comme pays invité d'honneur, j'ai le grand privilège de vous dire que nous sommes très heureux d'être là ce matin.

Heureux d'être à un événement important tel le FESPACO et d'être à Ouagadougou compte tenu des relations spéciales entre nos pays. Les peuples ivoirien et burkinabè sont des peuples frères, c'est quasiment le même peuple. Etre à Ouagadougou, c'est comme être en Côte d'Ivoire pour nous. Le FESPACO est un événement essentiel pour le monde de la culture, pour les Africains, pour la diaspora, pour le monde entier. Cette édition montre à quel point c'est un succès burkinabè, ouest-africain, continental et même mondial. Félicitations donc aux organisateurs. Nous nous réjouissons de faire partie de cette très belle fête». «Pas de question !»

Deux présidents au village Akwaba

Ce speech du successeur de Laurent Gbagbo précède donc son départ pour le village Akwaba, en compagnie, bien sûr, de l'hôte des lieux. Espace aménagé à la place de la Nation et dédié à la culture ivoirienne à l'occasion de la 25e édition du FESPACO, c'est ce lieu qui a fait l'objet de la prochaine étape de cette visite d'ADO à Ouaga. Les deux sommités ont visité les stands consacrés aux différents segments de la cinématographie : les loges réservées à l'écriture, à la production, au casting, au décor, aux costumes et accessoires ; les espaces de tournage, de la post-production et de la diffusion où les deux chefs d'Etat ont suivi une projection d'un film mettant en scène la maltraitance des enfants.

L'un des moments forts de cette visite guidée a été le temps de passage au stand d'exposition des savoir-faire en matière de dialogue religieux animé par l'ex-ministre burkinabè de la Culture, Filippe Savadogo. Un déjeuner en tête-à-tête entre les deux présidents a mis fin à la première partie de cette visite présidentielle qui s'est poursuivie par la cérémonie de clôture du 25e FESPACO.