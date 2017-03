Burkina Faso: «Félicité» - Deuxième Etalon d'or d'Alain Gomis pour le Sénégal

Les portes du 25e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) se sont refermées comme prévu le samedi 4 mars 2017. La cérémonie officielle de clôture a connu la présence effective du Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, avec à ses côtés son homologue Alassane Ouattara de la République de Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur.

Pour la deuxième fois après l'édition de 1993, l'Etalon d'or de Yennenga est allé au réalisateur franco-sénégalais Alain Gomis, pour son film «Félicité».

C'est bien la saison des lauriers pour le réalisateur de «Félicité», Alain Gomis. Il confirme ainsi tout son talent dans le microcosme combien complexe du 7e art.

En effet, après la 67e édition du Festival international du film de Berlin en Allemagne, où il a remporté «l'Ours d'argent» il y a à peine un mois, le Sénégalais se signale de nouveau de fort belle manière avec la même œuvre au 25e FESPACO qui vient de s'achever samedi dernier au palais des Sport de Ouaga 2 000. Le président du jury long-métrage, le Marocain Nour-Eddine Saïl, et son équipe, à l'unanimité, ont décidé de lui décerner le plus prestigieux prix du Festival, l'Etalon d'or de Yennenga. Gomis, qui était également le grand lauréat en 1993 avec son film «Tey» (Aujourd'hui), est revenu deux éditions plus tard marquer encore de son empreinte la biennale de Ouagadougou. Sauf erreur ou omission, il est, avec le Malien Souleymane Cissé, le cinéaste africain qui a donné à son pays deux Etalons d'or de Yennenga.

Alain Gomis, qui n'a pas caché du tout sa fierté de recevoir le célèbre trophée des mains du chef de l'Etat burkinabè et de son homologue ivoirien, a dédié sa distinction à ses collaborateurs dans ce film réalisé l'année dernière, notamment son producteur et surtout l'actrice principale, Véro Tshanda Béya, dont c'était le tout premier rôle dans une fiction. Le réalisateur fait ainsi un clin d'œil à ses jeunes collègues, afin qu'ils se serrent ensemble les coudes pour plus d'indépendance.

L'actrice principale du film «Félicité», ainsi que la présente le synopsis, évolue comme chanteuse le soir venu dans un bar de la capitale de la RDC, Kinshasa. Sa vie prend malheureusement un tournant émouvant avec l'accident de son fils de 14 ans. Pour éviter à ce dernier d'être amputé, elle sillonne pratiquement toute la ville à la recherche d'une solution. Dans ses pérégrinations, Félicité rencontrera Tabu...

Le 25e FESPACO a donné à voir des productions de bonne facture et les rencontres professionnelles, le colloque sur le thème du Festival... , ainsi que l'a souligné à la clôture le délégué général, Ardiouma Soma, ont enregistré des conclusions déterminantes. Les choses devraient alors pouvoir évoluer dans le bon sens désormais. D'ici à la prochaine fête du cinéma africain à Ouagadougou, prévue du 23 février au 2 mars 2019, des avancées notables seront sans doute relevées. C'est en tout cas le vœu des premiers responsables du Festival, qui célébrera à cette occasion son jubilé d'or.

Encadré 1

Ils ont dit

Alassane Ouattara

(Président de la République de Côte d'Ivoire)

«Je voudrais dire à quel point mon pays a été honoré. C'est la première fois que je participe à ce grand évènement spectaculaire qu'est le FESPACO. La chorégraphie est exceptionnelle. Je félicite le président du Faso, les autorités ainsi que tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette biennale. C'était particulièrement très profond, la célébration de la culture africaine, la nôtre. Je repars avec beaucoup de gratitude et je tiens à dire que le peuple ivoirien est avec le peuple burkinabè.»

Roch Marc Christian Kaboré

(Président du Faso)

«A travers le Traité d'amitié et de coopération (TAC), nous avons déjà une coopération culturelle. Je veux remercier le président de la Côte d'Ivoire pour sa présence. C'est la première fois qu'un chef d'Etat étranger participe à la clôture. Il aurait même voulu participer à l'ouverture, n'eussent été les contraintes de dernière minute. C'est une fierté pour nous et cela confirme la qualité des relations entre nos pays. Les lampions du FESPACO se sont éteints. Cela a été une victoire du cinéma africain, même si certains n'ont pas été primés. Quand nous voyons tout le travail, le chemin de croix de tous les acteurs pour la production d'un film, nous sommes tenus de les féliciter.»

Gaston Kaboré

(Directeur de l'Institut IMAGINE)

«On a créé des films pour rejoindre le public. Tant mieux s'ils sont primés, car c'est un moyen pour booster ces œuvres. Je ne suis pas triste pour les films qui n'ont pas été primés, car eux aussi trouveront leur public. Nos films doivent être vus massivement. Nous devons y réfléchir car le cinéma n'est pas un luxe pour l'Afrique. Si nous ne nous racontons pas, d'autres le feront avec leurs propres films et cela ne correspondra pas à notre réalité. Nous serons de mieux en mieux lotis si nous concevons des œuvres fortes en trouvant des financements sur place, chose qui va permettre de conquérir des marchés extérieurs pour les rentabiliser.»

Encadré 2

Quelques distinctions du palmarès officiel

Etalon d'or de Yennenga : «Félicité» d'Alain Gomis du Sénégal

Etalon d'argent : «Un orage africain, un continent sous influence» de Sylvestre Amoussou du Bénin

Etalon de bronze : «A mile in my shoes» de Saïd Khallaf du Maroc

Meilleure interprétation féminine : Noufissa Benchahida dans «A la recherche du pouvoir perdu»

Meilleure interprétation masculine : Ibrahim Koma dans «Wulu»

Meilleure scénario : «La forêt de Niolo» d'Adama Roamba du Burkina Faso

Meilleure image : «Zin'narriya» de Rahmatou Keïta du Niger

Meilleure musique : «Le puits» de Lotfi Bouchouchi d'Algérie

Meilleur décor : «The lucky specials » de Rea Ragaka d'Afrique du Sud

Meilleur son : «Félicité » d'Alain Gomis du Sénégal

Meilleur montage : «L'interprète » d'Olivier Meliehe Koné de Côte d'Ivoire

Meilleure affiche : «The lucky specials de Rea Ragaka d'Afrique du Sud

Prix Oumarou Ganda : «Le puit » de Lotfi Bouchouchi d'Algérie

Prix Robeson : «Frontières» d'Apolline Traoré du Burkina Faso

Prix Félix Houphouët Boigny du Conseil de l'Entente : «Frontières » d'Apolline Traoré du Burkina Faso

Prix CEDEAO de l'intégration : «Frontières» d'Apolline Traoré du Burkina Faso

Prix UNICEF : «La rue n'est pas ma mère» de Jérôme N. Yaméogo du Burkina Faso

Prix de la ville de Ouagadougou : «La rue n'est pas ma mère» de Jérôme N. Yaméogo du Burkina Faso