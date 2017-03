Sénégal: FESPACO 2017 - Le 2è «Etalon d'or de Yennenga» d'Alain Gomis

Dans un palais des sports plein comme un œuf, «La félicité» a eu raison de tous les films en compétition à la biennale du cinéma africain. Les mots ont été bien choisis par le président du jury, le Marocain Nourredine Saïl, pour proclamer Alain Gomis, grand vainqueur de cette 25è édition du Fespaco. Avec «Félicité», le cinéaste Franco-sénégalais Alain Gomis rentre ainsi dans l'histoire du Fespaco. Il devient le deuxième réalisateur, après Souleymane Cissé, à remporter deux fois le grand prix de l'Etalon du Yennenga.

«Félicité» est une mère courageuse de Kinshasa qui se bat pour trouver l'argent nécessaire pour l'opération de son fils, victime d'un accident de la route. Tout en remerciant toute son équipe, sa comédienne, et surtout les Congolais, Alain Gomis promet travailler davantage : «c'est une sorte de persévérance et je pense maintenant à tendre la main et créer un pont pour la nouvelle génération.» Le cinéaste ne manque pas de rendre hommage aux réalisateurs Cheick Fantamady camara, Idrissa Ouédraogo, Khady Sylla, Sembène Ousmane et bien d'autres. Un prix qu'Alain Gomis dédie aux jeunes réalisateurs et à réalisatrices africains qu'il appelle à se battre pour mériter leur place.

Alain Gomis succède ainsi à Hicham Ayouch, Etalon d'or du Yennenga 2015 avec son film «Fièvres ». Alain Gomis a toujours puisé sa force dans le jeu d'acteur incroyablement sensible et présent. On se souvient de l'acteur Saul Williams, qui a été phénoménal dans «Tey», Etalon d'or 2015. C'est également ce qu'on a vu dans «Félécité » où l'actrice congolaise, Véro Tshanda Beya interprète si bien son rôle dans ce film. C'est encore une histoire de rencontre entre deux âmes où une chanteuse lutte dans cette ville kinoise bouillonnante pour sauver son fils accidenté et les turpitudes de la vie.

Dans ce palmarès du Fespaco 2017, «A mile in my shoes» du Marocain Said Khallaf et «L'orage africain, un continent sous influence » du Béninois Sylvestre Amoussou remportent respectivement l'Etalon de Bronze et d'argent. Le meilleur film documentaire revient à Ousmane William du Sénégal dan «Kemtiyu-Cheikh Anta». L'Etalon de la meilleure série est décernée à Moussa Diallo du Sénégal également pour son film «Tundu Wundu». La mention spéciale du jury revient au film «A place for myself» de la jeune réalisatrice rwandaise, Marie Clémentine Dusabejambo.