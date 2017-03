Algérie: Les opportunités d'investissement à Ghardaia mises en avant à l'occasion de la visite de l'ambassadrice d'Indonésie

Selon les membres de la délégation, cette visite dans la région de Ghardaia vise à conforter les relations de coopération entre l'Algérie et l'Indonésie dans différents domaines et de prospecter de nouvelles opportunités d'investissement et de partenariat entre les opérateurs économiques et hommes d'affaires des deux pays.

En visitant la zone industrielle de Bounoura et une ferme agricole à Mansoura (100 km au Sud de Ghardaia), la délégation indonésienne a été agréablement surprise par les produits industriels fabriqués sur place et la qualité gustative des produits agricoles, notamment les dattes.

Au cours de son séjour dans la région sur invitation de la Chambre de commerce et d'industrie M'zab (CCIM), Mme Machrusah s'est montrée fort intéressée par les potentialités qu'offre la wilaya dans le domaine de l'agriculture saharienne, l'agroalimentaire et le tourisme ainsi que par les opportunités d'investissement dans la région, a indiqué à l'APS le directeur de la CCIM, Mustapha Nedjar.

Ghardaia — Les opportunités d'investissement et le renforcement de la coopération bilatérale ont été mis en avant mercredi lors d'une visite de travail et de prospection de l'ambassadrice de la République d'Indonésie en Algérie, Safira Machrusah, à Ghardaia (600 km au sud d'Alger).

