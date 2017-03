Algérie: De nouveaux accords entre les universités algériennes et espagnoles seront mis en oeuvre

Madrid — De nouveaux accords portant sur des programmes communs de recherche dans divers domaines seront mis en oeuvre entre les universités algériennes et espagnoles, a indiqué le vice recteur des relations internationales de l'université d'Alicante (Espagne), Juan Llopis, soulignant que "l'avenir des relations entre les deux institutions est très prometteur".

M. Juan Llopis a expliqué, lors d'une rencontre entre universitaires algériens et espagnols tenue récemment dans la ville de Murcie, que les programmes de recherches touchent divers domaines comme la langue, les sciences commerciales, la construction et la restauration, les sciences de la mer et de la pèche et d'autres filières qui feront l'objet de nouveaux accords avec les universités algériennes", a-t-il précisé.

L'université d'Alicante, a ajouté le même responsable, maintient une coopération "étroite" avec plusieurs universités algériennes.

"Notre université a des accords avec 11 universités algériennes notamment celle de Mascara, Oran, Tlemcen, Médéa, Laghouat, Boumerdes, l'école polytechnique d'Oran, Bejaia, Sétif , Biskra et le Centre de recherche en anthropologie, sociologie et culture d'Oran".

L'institution universitaire espagnole, a rappelé le même responsable, a également conclu un certain nombre d'accords qui ont permis à quelques 200 étudiants algériens de s'inscrire au cours des cinq dernières années à l'université d'Alicante dans divers niveaux de graduation et de post graduation et une vingtaine d'étudiants espagnols d'étudier à l'Institut arabe de la traduction d'Oran, de l'université d'Alger2 et l'école des hautes études commerciales.

M. Llopis a relevé que les relations entre l'université d'Alicante et les universités algériennes sont historiques et ont été renforcées ces dernières années, notamment par le biais du partage dans les thèses de doctorat et la co-organisation des conférences, des séminaires et des publications dont, entre autre, a-t-il dit, le récent livre "Algérie-Espagne, pont de l'histoire" réalisé par des universitaires des deux pays .

Le vice recteur des relations internationales de l'université d'Alicante a enfin annoncé que son université a bénéficié en juin dernier, de fonds européens dans le cadre du programme Erasmus qui permettra d'accroître la mobilité des étudiants de l'université d'Alicante et ceux d'Algérie, de Tunisie, de Géorgie, de Bosnie et de Serbie.