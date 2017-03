Togo: Malt d'origine togolaise

La bière fabriquée par la brasserie BB sera bientôt 100% locale.

Les producteurs de riz regroupés au sein de l'ESOP (Entreprises de Services et Organisations de Producteurs) vont fournir la filiale locale du Groupe Castel.

Cet accord devrait permettre d'accroitre la production de riz (de 400 à plus de 1000 tonnes annuels) et de créer des emplois dans la filière de l'ordre de 3.000 d'ici trois ans.

La bière est conçue à partir d'eau, de malt, de houblon et de levure.

L'orge est la céréale la plus utilisée dans la fabrication de la bière. Les céréales contiennent 70 à 80% d'amidon et une petite quantité de sucres simples, c'est cette source d'énergie qui est à la base du corps de la bière et qui permet d'obtenir un produit nutritif et alcoolisé.

On utilise aussi couramment du malt de froment et de seigle transformés de la même manière que l'orge. Mais aussi des céréales non maltées et des flocons d'avoine, d'orge, de maïs, de riz et de froment.