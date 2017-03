Togo: Droit à l'éducation

Enfin Focus Infos s'en prend aux rumeurs et autres fausses informations publiées à longueur de journée par les journaux, les sites et les réseaux sociaux. Un problème qui n'est pas spécifiquement togolais. Malheureusement.

Le Messager, le Libéral et Liberté prennent acte de la décision de la Cour suprême concernant la suppression des licences de diffusion de LCF et de City FM.

Le 8 mars est la Journée internationale des femmes. Le Libéral note que l"hégémonie féminine au Togo est de plus en plus grandissante'. Sans parler d'hégémonie, les femmes ont une influence certaine, notamment dans le domaine économique.

Economie & Développement recommande d'adopter une loi de finances rectificative "pour sauver l'année sociale et répondre aux doléances des enseignants'. On ne voit pas bien le rapport.

