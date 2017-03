Algérie: Course d'orientation - Domination des athlètes de l'Académie de Cherchell (Tipasa)

Cette course d'orientation se déroule dans un milieu forestier de l'Académie, dont les contours sont, progressivement découverts, par le participant grâce à une boussole et une carte.

Dans son allocution à la clôture de cette compétition, le général-major Sidane Ali, commandant de l'Académie militaire de Cherchell, a affirmé la " grande importance dévolue à ce sport dans la préparation physique et mentale des éléments de l'ANP, à travers l'exploitation de leurs connaissances acquises en matière de géographie, orientation et lecture de cartes ".

Tipasa — Les athlètes de l'Académie militaire " Houari Boumediene" de Cherchell (Tipasa) ont largement dominé le Championnat national militaire de course d'orientation , clôturé mercredi, après quatre jours de compétition entre 16 équipes représentants différentes régions, unités et écoles militaires du pays.

