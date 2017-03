Congo-Brazzaville: Santé - Un protocole d'accord lie désormais le pays au laboratoire Roche

Jacqueline Lydia Mikolo s'est dit satisfaite de la signature de cet accord puisqu'il constitue un soulagement pour les malades congolais à plus d'un titre. La ministre de la Santé et de la Population a également souligné que très prochainement, un programme de lutte contre le cancer sera validé par le Gouvernement. C'est partant de là que l'accord signé le 6 mars entrera pleinement en vigueur d'autant plus que ce programme se chargera, entre autres, du suivi de ce protocole d'accord.

Celui-ci permettra de mettre à la disposition des praticiens Congolais des médicaments contre le cancer, des techniques d'exploration de l'insuffisance rénale, de l'hépatite virale et plusieurs autres maladies. « Nous devons trouver les mécanismes novateurs et durables pour rendre ces médicaments disponibles pour faciliter l'accès aux thérapies novatrices », a indiqué le directeur général du laboratoire Roche, Johan Descombes.

La ministre de la Santé et de la Population, Jacqueline Lydia Mikolo, et le directeur général du laboratoire, de fabrication de médicaments : Roche, ont procédé ce 6 mars à la signature d'un accord.

