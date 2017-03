Algérie: Le défunt Mohamed Seghir Babès inhumé au cimetière de Sidi Yahia à Alger

"Avec sa disparition l'Algérie perd une grande compétence et un cadre dévoué à la nation et à ses institutions", a affirmé le président de la République.

"Le défunt s'est employé, toute sa vie durant, à accomplir au mieux et avec dévouement ses devoirs à travers toutes les fonctions et responsabilités qu'il a assumées donnant le meilleur exemple à ses compagnons et toute une génération de cadres qui s'appliquent avec sérieux, discrétion et sincérité", a ajouté le chef de l'Etat.

"J'ai appris avec affliction le décès du regretté Mohamed Seghir Babès après une vie vouée au service de la nation et riche en apport et en contributions, fort d'une compétence avérée", a écrit le président de la République.

Dans un message de condoléances adressé à la famille du défunt, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika a salué la compétence et le dévouement du défunt au service de la nation et de ses institutions.

