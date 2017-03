Rwanda: Au Rwanda, des parlementaires encouragent les adolescents à utiliser les services de santé sexuelle et reproductive

communiqué de presse

Bruxelles — Des parlementaires rwandais ont visité des centres de santé ouverts aux jeunes et des centres universitaires qui donnent une information sur la santé sexuelle et reproductive s'adressant prioritairement aux adolescents.

Ces visites se sont déroulées dans le cadre d'une collaboration entre l'UIP et le Parlement rwandais sur la santé maternelle, néonatale et infantile, et la santé sexuelle et reproductive.

Cette collaboration a permis l'organisation, sur tout le territoire, de campagnes de sensibilisation sur la planification familiale et la santé sexuelle et reproductive, ainsi que le vote d'une loi sur la santé reproductive, appuyée par l'UIP. Cette loi établit notamment le droit à une prise de décision libre, informée et responsable sur les questions sexuelles et reproductives. Les parlementaires souhaitaient vérifier par eux-mêmes la mise en œuvre de la loi dans les centres de santé.

Les tweets publiés sur le compte Twitter du Parlement rwandais permettent de suivre les échanges des parlementaires avec les adolescents et avec le public en général.

SOURCE Union interparlementaire (UIP)