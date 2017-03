Sénégal: Nouha Cissé raconte ses "histoires heureuses et malheureuses" avec les femmes

L'historien se rappelle aussi la marche des "braves femmes paysannes de Nyassia (région de Ziguinchor), qui ont pris bâtons, dabas et houes pour se retrouver à la gouvernance de Ziguinchor et exiger des autorités le rétablissement définitif de la paix en Casamance".

"Avec elle, j'ai connu des moments de bonheur, mais aussi des souffrances extrêmes, notamment en janvier 1980, quand nous avons été kidnappés et bastonnés de 21 heures à 3 heures du matin, dans la forêt de Touba Couta (Casamance), par des nervis, parce que nous étions tout simplement aux côtés des élèves et des enseignants", a rappelé Nouha Cissé.

"Après le décès de ma mère, poursuit Nouha Cissé, dans une salle comble et silencieuse, j'ai été pris en charge par une grand-mère, qui a fait preuve d'une tendresse exceptionnelle à mon égard. Elle m'a pris en charge jusqu'à l'âge de 14 ans. Je montais à califourchon sur son dos. Elle a tout fait pour me faire oublier ma défunte mère."

L'Espace de capacitation et d'accompagnement des femmes (ECAF) de Ziguinchor a abrité cette cérémonie organisée par les organisations féminines qui ont fêté le 8-Mars "dans l'unité", en présence des autorités administratives, des élus et responsables politiques locaux.

Ziguinchor — Historien et observateur bien avisé du conflit casamançais, Nouha Cissé, récompensé mercredi par les femmes de Ziguinchor (sud) pour le soutien qu'il leur apporte, a révélé le même jour ses "histoires heureuses et malheureuses" avec la gent féminine locale.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.