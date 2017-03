Congo-Brazzaville: Une enveloppe de 8 milliards destinée à dynamiser les PME congolaises

La deuxième phase du Projet de renforcement des capacités entrepreneuriales et commerciales (Prcce II) a été lancée le mardi 7 mars à Brazzaville. Entièrement financé par l'Union européenne à hauteur de 8 milliards de FCFA, ce projet est destiné à former 6 mille entrepreneurs ; à appuyer 1250 PME congolaises ; à améliorer le climat des affaires ; et faciliter des négociations commerciales.

Lancé pour une période de quatre ans, (de janvier 2017 à décembre 2020), le Prcce II couvrira l'ensemble du Congo. C'est ce qui explique, sans doute, la mobilisation de plusieurs membres du gouvernement et de la délégation de l'Union européenne (UE) hier lors de la cérémonie du lancement dudit projet.

Le ministre d'Etat, ministre de la Construction, de l'urbanisme, de la ville et du cadre de vie, Claude Alphonse Nsilou, venu officialiser les activités du Prcce, a reconnu les limites des réformes jusque-là entreprises en faveur du secteur privé. Il a réaffirmé l'engagement de l'Etat à poursuivre ses efforts, à travers des facilités à faire les affaires, la sécurité juridique, l'accès aux crédits...

Pour le partenaire de l'UE, cette nouvelle phase du Prcce, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du 11ème Fonds européen de développement et de la coopération entre la République du Congo et l'UE, vise essentiellement à contribuer au renforcement de l'économie congolaise et à la création des emplois de manière à promouvoir le développement socio-économique harmonieux du pays.

L'appui au secteur privé est au centre de cette initiative, note l'ambassadeur de l'UE au Congo, Saskia De Lang. « Nous allons atteindre plus de 6000 bénéficiaires, à travers la formation et l'accompagnement de 5000 PME, associations et créateurs d'entreprises, la structuration de 1250 PME en clusters, le renforcement de capacité de 200 bureaux d'études et de cabinets de conseils locaux chaque année », a indiqué Saskia De Lang, lors d' un point de presse, peu après le lancement du projet.

Ajoutant que l'enveloppe de 8 milliards FCFA (soit 12.4 millions d'Euros) est un don non remboursable de l'Europe pour contribuer à réduire la pauvreté au Congo. Car, poursuit la diplomate, l'UE souhaite un Congo émergent, dans lequel les PME congolaises créeront de la richesse et seront à 5/5 à l'origine de deux emplois sur trois dans le secteur privé comme c'est le cas dans les économies européennes.

« Si les objectifs du Prcce II sont si ambitieux, c'est grâce au travail du Prcce I qui a posé les jalons pour cette deuxième phase », a-t- elle martelé. Puisqu'au cours des cinq dernières années, les partenaires de l'UE ont dû injecter plus de 5,5 milliards FCFA (8,5 millions d'Euros), afin de former 1000 PME congolaises, de renforcer les capacités de la Commission nationale Ohada, d'appuyer la création d'un centre de médiation et d'arbitrage du Congo et l'élaboration du Plan national de développement du commerce etc.

Même si les apports aux PME sont inspirés des instruments et modèles locaux, notamment la règlementation de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (Ohada), les partenaires de l'EU ont invité les entrepreneurs de s'inspirer aussi de l'expérience de leurs homologues européens. Notamment la loi sur les petites entreprises, qui prône la culture de l'esprit d'entreprise.

Notons que le ministre d'Etat, Claude Alphonse Nsilou était entouré, lors du lancement du projet, de ses collègues des Petites, moyennes entreprises et de l'artisanat, Yvonne Adélaïde Mougani, du Commerce extérieur et de la consommation, Euloge Landry Kolélas, ainsi que de la ministre du Plan, de la statistique et de l'intégration régionale, Olga Ingrid Ebouka-Babackas qui a plaidé pour l'extension dudit projet.