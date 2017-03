Congo-Brazzaville: Journée du 8 mars 2017 - Plus de vingt mille Congolaises vont solliciter la loi sur la parité

Au regard de l'importance des enjeux de l'émancipation de la femme au Congo et pour faire un état des lieux de la situation féminine à tous les niveaux des institutions, les Congolaises vont aussi organiser durant tout le mois de mars, les causeries-débats se rapportant entre autres à leur élévation dans les postes de décision ; au droit de vote des femmes autochtones ; à la place des femmes dans l'entrepreneuriat ; la parité homme-femme dans les institutions de la République ; au rôle des femmes dans l'émergence du Congo, etc.

Jouant leur partition à cette commémoration, les femmes exerçant à la Primature ont aussi animé un débat portant sur : « la place des femmes dans les institutions : égalité homme/femme et travail décent ». A cette occasion, la conseillère à la solidarité nationale du Premier ministre, Joséphine Ntsika, a fait savoir que, « lorsque la loi sur la parité sera adoptée, les femmes devront savoir que c'est la compétence et la complémentarité qui doivent primer. Elles doivent s'informer et se former ».

Les festivités du mois de la femme seront également l'occasion de commémorer les œuvres féminines ayant marqué les grands esprits. Ainsi donc, pendant la commémoration officielle du mois de la femme, a indiqué la ministre, un hommage solennel sera rendu à l'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso, pour les 30 ans de ses œuvres liées à la lutte contre la drépanocytose, le Vih-Sida, la tuberculose ; la gratuité de la césarienne ; la prise en charge des défavorisés ; la paix au niveau national, la lutte contre la mortalité infantile et maternelle au Congo et en Afrique.

La ministre de la Promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement, Inès Nefer Bertille Ingani, a indiqué le 06 mars à Brazzaville, au cours d'un point de presse que plus de vingt mille femmes vont marcher mercredi pour réclamer la loi sur la parité.

