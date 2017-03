Cameroun: Vodafone Cameroun - L'accès au crédit s'arrime à l'air du temps

Dernier opérateur en date des télécommunications électroniques, Vodafone ambitionne toutefois de supplanter sa concurrence directe au travers de constantes innovations. Ainsi en est-il depuis le 02 mars dernier, de l'achat en ligne du crédit au travers des cartes Visa et Mastercard.

On pourrait valablement transposer à Vodafone, la maxime selon laquelle la valeur n'attend point le nombre d'années, si l'on s'en tient à son offensive commerciale différenciée, pour se positionnement à la hauteur de la notoriété induite dont jouit cette enseigne mondiale. En somme, Vodafone Cameroun s'emploie à améliorer constamment son offre globale quand bien même l'entreprise sait disposer d'une longueur d'avance sur sa concurrence directe qui, en l'état, ne peut se prévaloir d'un débit assurant une accessibilité irréprochable à une clientèle toujours plus exigeante au moment d'explorer de nouveaux horizons. Dès lors, en ciblant prioritairement la jeunesse et singulièrement les étudiants pour l'heure prescripteurs et managers en devenir, Vodafone sait devoir s'arrimer autant au pouvoir qu'il promet et réalise pour sa clientèle, qu'au renforcement induit de la fiabilité de ses prestations.

Suffisant dès lors que l'entreprise veuille mettre à profit sa dimension internationale pour la transposer au marché camerounais qui, bien que quelque peu restrictif, n'en demeure pas moins porteur, ne serait-ce qu'à en juger par le taux de réceptivité empirique de ses prestations. Mieux, en y annexant transparence et flexibilité au travers des offres plutôt personnalisées, l'entreprise sait assurer une satisfaction maximale pour ses publics-cibles, même s'il subsiste une récrimination tenant de la disparité des points de recharge. Récrimination que le paiement en ligne vient inéluctablement battre en brèche.

Œuvrer incidemment sur la bancarisation

En réduisant ainsi le coût de l'effort marketing qu'imposait la forte disparité des points de vente évoqués supra, Vodafone sait également braver la faible bancarisation de son environnement marchand. Celui-là même où la monétique ne fait qu'une timide entrée fort heureusement grâce aux Camerounais à revenus moyens, par ailleurs cible par excellence de cette entreprise se mouvant dans les communications électroniques. Dès lors, le paiement en ligne devrait œuvrer pour une adoption conséquente de la monétique au sein des classes moyennes et supérieures, favorisant ainsi un plus grand déploiement de Vodafone qui, bien évidemment ne laisse pas en marge les classes inférieures qui peuvent désormais bénéficier d'une meilleure couverture, en termes de proximité plus accrue des points de vente des crédits Vodafone.

Et quand bien même il pourrait subsister quelque risque latent inhérent au renflouement automatique d'une certaine frange de la clientèle en compte, ce risque est fort heureusement dilué du fait de l'exigence d'une caution mensuelle évaluée sur le niveau de consommation moyen du client. Mieux encore, le paiement en ligne réduit considérablement ce type de risque et permet surtout au client de disposer d'une gestion rationnelle de sa connexion. Avec de tels atouts, on comprend que les différents publics-cibles de Vodafone n'aient pas hésité d'y adhérer et d'être ainsi absolument up-to-date. En somme, Vodafone tient une fois de plus sa promesse de donner du pouvoir à sa clientèle.