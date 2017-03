Guinée: Un site pour suivre en ligne l'avancée des promesses présidentielles

L'équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans a préparé dans "le calme et la… Plus »

« Là, on arrive sur le site internet lahidi.org, la plateforme du suivi et des relations des promesses du président et de son gouvernement ». Sayon Idovic Loua, membre de l'association des blogueurs de Guinée, surfe sur la page d'accueil. Un compte à rebours défile, il reste trois ans et neuf mois avant la fin du mandat du chef de l'Etat Alpha Condé pour réaliser l'ensemble des 415 engagements répertoriés. « Quand vous déroulez un peu, c'est selon les secteurs. Par exemple, en agriculture, il y a 14, en civisme et droits humains, il y a 6 au total ».

En Guinée, l'action du gouvernement est désormais scrutée de près par une plateforme citoyenne. A travers le site lahidi.org, les blogueurs de Guinée, Ablogui, lancent un rapport partiel d'évaluation. Et il suffit d'un clic pour connaître l'avancée de la promesse : réalisé, ou bien en cours, ou bien aux oubliettes. Du fact checking qui passe déjà au crible les engagements des secteurs de la justice et de la culture, pour commencer.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.