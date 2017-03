Congo-Kinshasa: 8 mars - Kasangulu - Didier Laswe lance la campagne «femme, tout est possible»

La femme doit être considérée au même rang que l'homme. Les femmes sont actuellement conscientes de la discrimination dont elles sont victimes et décrient toutes formes de manipulation et de marginalisation.

Celles du territoire de Kasangulu, une agglomération de la Province du Kongo Central, soutiennent l'idée prônée par l'administrateur du territoire, M. Didier Laswe. De concert avec le ministère territorial du Genre, Famille et Enfant, ils organisent une manifestation ce 8 mars à Kasangulu, sous le thème : «femme, tout est possible».

Cette activité se tiendra en la salle de fête Badiata vers 9 heures, non loin de la station Shell».

La Femme était considérée, auparavant, comme un instrument de reproduction. Actuellement, elle prend de plus en plus de l'ampleur dans la défense de ses intérêts dans la société congolaise. Non seulement qu'elle dit non aux différentes pressions qu'elle subit de la part de l'homme, elle se dit prête à faire tout ce que peut réaliser un homme dans la société. Ce faisant, Mme Christine Kingengo, commerçante de son état, a donné son point de vue sur la question. «Je suis femme et en même temps Homme comme tout autre homme, capable de servir mon pays et contribuer au développement de ma communauté. Puisque le pays traverse une crise politique, donc la femme a aussi droit de contribuer pour faire sortir le pays de cette crise. Et, je soutiens l'initiative de l'Administrateur du territoire d'avoir rassemblé les femmes de Kasangulu, pour leur parler du rôle et de l'importance de la femme dans la société.

Par ailleurs, Ariane Kizeka, étudiante à l'Université Pédagogique Nationale (UPN), a indiqué que la femme doit œuvrer aux côtés de l'homme. Sa seule présence ne suffit pas. Elle doit parler, donner des idées pour se valoriser. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui occupent des hautes fonctions politiques, jusqu'à diriger des Etats, d'autres exercent comme ministres.

Mme Lydie Mbiya rappelle aux femmes que la parité n'est pas synonyme d'être autonome. Mais, elle est toujours sous contrôle de l'homme et elle doit obéir à ce dernier.