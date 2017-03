Congo-Kinshasa: Inhumation de Tshisekedi à Gombe - « L'endroit ne convient pas », affirme Mgr Gérard Mulumba

«Lorsque nous avions indiqué la date du 11 mars, on croyait que les travaux préparatifs allaient se terminer avant cette date. Maintenait que les travaux sont suspendus, nous ne savons plus à quelle date on pourrait envisager d'amener le corps. Nous allons continuer à demander qu'on change de site, qu'on apprête un autre endroit qui convient au défunt avant d'envisager une date éventuelle du retour du corps», précise l'évêque émérite de Mweka.

«Nous avions proposé au gouverneur de la ville de Kinshasa différents sites qui, pour nous étaient meilleurs. Il a tout rejeté. Finalement, il a indiqué la place du Cimetière de la Gombe où ils devraient aménager un endroit pour l'inhumation. Nous à partir de la Belgique, nous nous sommes finalement dits, au lieu de rester trop longtemps, c'est mieux d'accepter cet endroit. Mais lorsque la base de l'UDPS, les combattants ont appris cela, ils nous ont diabolisé, ils nous ont menacé. Quand je suis revenu et que je les ai écoutés, nous nous sommes dit qu'ils ont raison et l'endroit ne convient pas», affirme Mgr Gérard Mulumba.

