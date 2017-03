Congo-Kinshasa: Président du parti Unité des Valeurs - Michel Okongo - "Il nous faut un autre Congo, un Congo fort "

Le présent des congolais et leur avenir sont au cœur de la politique de l"'Unité des Valeurs". Tenez ! Avec les moyens de bord, cette formation politique chère à Michel Okongo Lomena a initié un programme devant bénéficier à tous les congolais soucieux d'apprendre et d'avancer dans la vie. Focalisée sur l'alphabétisation, l'éducation civique et morale, la formation offerte incite, aussi, à l'amour de la patrie.

Et, à la clôture de la dernière session, les projets des participants bénéficient, cette fois, d'un financement. Nuance, il ne s'agit pas d'un crédit à rembourser mais d'un don. Hier, lundi 6 mars 2017, une cérémonie de remise des brevets a été organisée à la pace Plaza, au quartier Mikondo, localisé dans la commune de la N'sele, pour le quatorzième séminaire. Dans son speech, Michel Okongo, a épinglé le fait que la RDC soit un pays potentiellement riche mais avec une population qui croupie dans la misère. C'est ce paradoxe, révèle-t-il, qui est au centre de sa lutte. Car, à ses yeux, le développement ce n'est pas la croissance chiffrée dite à deux ou trois chiffres, moins encore des belles routes et des beaux bâtiments mais le niveau du bien-être de la population. D'où, lance-t-il un appel pour la venue d'un Congo nouveau et fort. Cela ne sera possible que si le peuple manifeste sa colère aux prochaines élections.

Vouloir ou pas, selon la lecture des ténors de l'Unité des Valeurs, démocratie oblige, l'organisation des élections est incontournable en République Démocratique du Congo. Malgré des perspectives incertaines selon les désidératas des politiques, l'UV compte fixer le cap vers les élections et promet d'étonner. Loin des plateaux des télévisions et des antichambres, Michel Okongo et les siens œuvrent à éclairer les consciences des congolais. Et, selon les possibilités, contribuer à leur bien-être physique. C'est là même la raison de l'existence depuis des lustres des séminaires de formation que tient, régulièrement, ce parti ainsi que les nouveaux aménagements qui y sont apportés.

Hommages à Tshisekedi

"Cette journée sera placée sous le signe de recueillement en mémoire du président national de l'Udps, le regretté Etienne Tshisekedi, décédé le mois passé ", a précisé d'entame le président national de l'Unité des Valeurs. Par ailleurs, l'homme ajoute : "la journée' est aussi dédiée en mémoire de nos compatriotes du grand Kasaï et ceux de la partie Est de notre pays, victimes de la barbarie, ainsi qu'à celle de nos militaires des forces armées de la RDC tombés sur le champ d'honneur où ils étaient engagés pour défendre la République ". Loin d'être amnésique, Okongo Michel rend hommage à l'un des ses camarades, l'Honorable Mbalaka qui a trouvé la mort sur le chemin de son travail lors des heurts du 19 et 20 décembres derniers.

Honneur aux dames

A l'aube de la journée de la femme, Michel Okongo a salué la dignité de la femme. "En association avec toutes les personnes de sexe masculin présentes dans cette salle, j'aimerais m'acquitter d'un devoir moral envers les femmes, nos mamans, à qui le mois de mars est dédié, notamment en adressant affectueusement un clin d'œil à chacune d'entre elles ", a-t-il dit.

Zoom sur le paradoxe congolais

Malgré le fait d'être parcouru par des rivières et un majestueux fleuve, au Congo, il y a encore des problèmes de distribution d'eau. Disposant d'un des barrages les plus potentiellement puissant, la RDC connaît toujours des problèmes de délestage et les conséquences économico-sociales graves. Bien que disposant de 80 millions d'hectares de terres cultivables, seulement 3 pourcents de terres sont exploités pour une agriculture artisanale, plaçant scandaleusement le Congo à la pointe des pays importateurs des denrées alimentaires de première nécessité. Quoique le pays ait des réserves des ressources en pétrole et fuel, la RDC est dépendante de l'extérieur. Continuant sur cette lancée, Michel Okongo a démontré combien le Congo-Kinshasa se trouve dans une mauvaise posture. D'où, a-t-il interpellé les consciences. "Le peuple pour changer les choses doit montrer sa colère aux élections ", conclut-il.