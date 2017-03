Congo-Kinshasa: A la reconquête de la salubrité - Kasa-Vubu: Mbuyi Meta assainit le rond-point Kimpwanza

Le bourgmestre de la Commune de Kasa-Vubu a décidé d'armer les équipes avec les outillages aratoires et électriques pour s'attaquer aux travaux d'insalubrité à la charge dans la municipalité. Le ton a été donné sur le Rond-point Kimpwanza. Elle a été personnellement débout pendant quelques jours pour surveiller le débroussage dans l'enclos du monument et aussi les travaux de soudure de la clôture martyrisé par les conducteurs.

Les Rond-point Force- publique, Rond-point Gambela et Rond-Kimpwanza sont redevenus propres dans la commune de Kasa-Vubu. Ils font partie du décor de cette municipalité. Ils étaient dans un état d'abandon. Aucun balai pour enlever toute la saleté que les vents ont cheminé en ces lieux, ni bêche, ni râteau n'y passait pour enlever l'herbe sauvage qui poussait même au pied du monument du premier Président de la République, érigé au croisement des avenues Victoire et Assossa, afin de garder ces lieux propres.

Mbuyi Meta, bourgmestre de la Commune de Kasa-Vubu, veut en finir avec l'insalubrité dans sa juridiction. Des équipes spécialisées sont chargées de reprendre les travaux de nettoyage et de curage des caniveaux non tenus en l'état depuis belle lurette.

