Encourager les mérites et promouvoir les compétences de la femme dans son secteur, tel est le sens qu'on peut attribuer à cette journée du 8 mars consacrée aux femmes du monde.

A cet effet, il est impérieux de souligner la prouesse de la femme congolaise dans l'art, notamment en musique, où il existe aussi des «idoles féminines» dans le rang des artistes musiciens. Certaines ont même été aux premières loges de cette musique encore dans ses premiers balbutiements.

C'est vers les années 51, renseigne-t-on, que la première ébauche de la femme congolaise émancipée, libre de choisir sa profession et de l'exercer apparait. Elle est bien musicienne, et se sert, à ce début de l'histoire de notre musique moderne du seul instrument naturel dont la nature l'a dotée : la voix. Une voix qu'elle manipule avec une séduction de voleur de cœur. Qui n'a pas succombé au charme de « Ohé suka ya rumba », «Mwana ya mama », rengaines célèbres des années 50 ou encore «Dinanga muluma » des années 80, écrites par des femmes longtemps transportées sur les ailes du succès ?

Ce dynamisme féminin trouve une expression encore plus éclatante au sein des orchestres essentiellement féminins qui se constituent à partir de février 1973. Le premier ensemble musical composé des femmes s'appelle groupe « Emancipation ». Et puis, Taz Bolingo, une structure 100% féminine constituait que des femmes à la guitare, percussion, chorale. Elles étaient certes nombreuses à postuler une place au soleil dans cette carrière difficile et souvent ingrate. Mais, au bout de compte, une quarantaine de chanteuses, à peine, ont réussi à sentir leur renommée dans les scrutins de la musique féminine. Sans tenir compte de l'exhaustivité de la liste, l'histoire insiste sur quelques héroïnes de la chanson congolaise telles que Lucie Eyenga, Mpongo Love, Antoinette Etisomba, Yondo Sisters, Abeti Masikini, Tshala Mwana, Mbilia Mbel, Faya Tess, Abby Sourya, Beyou Ciel, Déesse Mukangi, Jolie Deta... Elles ont réussi chacune à marquer son temps dans le microcosme musical africain et certaines sont considérées comme des légendes en RDC.

A chaque génération ses héritières. Aujourd'hui, l'heure est à une nouvelle génération des cantatrices qui ne remplacent pas les ainées, mais apportent leur touche glamour et sensuelle dans le vocal pour pimenter la musique à leur manière. Toutefois, la rumba, ce genre de musique, qui est l'identité et la spécialité des Congolais, reste un dominateur commun de ladite génération montante.

Ces nouvelles princesses de la rumba congolaise n'ont pas beaucoup d'expériences de la scène, mais elles brillent et ont beaucoup d'estime auprès du public. Nombreuses parviennent à imposer leurs pénates dans un univers très dominé par la gente masculine.

Œuvres percutantes : Des femmes se démarquent !

Alors que cette rumba congolaise a été popularisée dans les années suivant l'indépendance de la RD Congo en 1960, par des grands noms tels que : Kalé Jeff, Franco Luambo, Tabu Ley, cela n'a pas empêché à quelques unes des femmes de se démarquer dans ce milieu constitué en majorité des hommes.

A nos jours, elles font parler d'elles et de cette musique congolaise, dont ils sont tous héritiers au même titre que leurs collègues hommes (Fally Ipupa, Ferre Gola, Fabregas, etc.). Ces jeunes chanteuses peuvent être différentes par leurs timbres vocaux, mais toutes ont, en commun, leur genre.

Animée d'une passion ardente sur la musique, ces héritières de la nouvelle génération commencent à faire des preuves qui leur ouvrent des portes pour entrer dans les annales de la rumba.

Elles sont une dizaine, dont Barbara Kanam, Cindy-le-cœur, MJ 30, Laurette La perle et Nathalie Makoma s'illustrent en véritable tête d'affiche et assurent valablement la relève de cette rumba.

Des étoiles qui montent !

Actuellement, il y a quelques-unes qui font parler d'elle, et contrôlent la scène à Kinshasa, où le public n'accepte pas n'importe quoi et surtout n'importe qui dans la musique. On cite par exemple les étoiles montantes comme :

Barbara KANAM : C'est sans conteste l'une des chanteuses congolaises et africaines à la voix aussi belles et glamour. Avec 5 albums à son actif, elle a réussi à dompter les Kinois grâce à son tube « Zawadi » et aussi son humilité et respect vis-à-vis des mélomanes. C'est son deuxième album «Téti» qui lui révèle au continent africain dans la chanson «Bibi Madeleine», en collaboration avec Awilo Longomba. Barbara, surnommé la « Diva », est propriétaire de son propre label « Kanam Music », qui a produit son dernier album en date «Zawadi», dont la danse du Président fait rage sur terrain.

Nathalie Makoma : Elle fait ses débuts dans le gospel, au côté de ses frères et sœurs dans le groupe chrétien congolais « Makoma » avec qui elle sort 3 albums et remporte en 2000 le prix du meilleur groupe de gospel aux MTV Africa Awards. Après trois disques à succès, la jeune chanteuse, avec sa corde vocale aigue, abandonne l'orchestre familial, pour tailler son propre chemin. Ainsi, elle s'engage vers la Pop et la Rumba. Le public a encore découvert son exploit dans la chanson « 6 millions ya ba souci » chantée en featuring avec Papa Wemba. Nathalie participe au concours Hollandais « Idols » et finit deuxième en 2008. D'une voix puissante à la Tina Turner, elle fait vibrer les hauts parleurs de Kinshasa, sa ville natale, à Amsterdam, sa ville résidentielle. Son récent titre « Papa G» lui permet d'être à cheval entre Pays Bas et RDC, où elle est devenue très proche des amoureux de la bonne musique.

Laurette La perle : « La Rihanna Congolaise » Laurette la Perle a été présentée à ses débuts par les médias comme la nouvelle Mbilia Mbel. Très sensuelle dans ses clips, tant mieux ! Elle est élue meilleure artiste féminin de l'Afrique centrale au « All Africa Music Awards ». Son récent album « Love Story » sortie en décembre 2015 a confirmé son talent au pays et continue à le faire en Afrique. Un de ses meilleurs tubes « Follow me » réalisé en featuring avec la Tour 2 Garde (Groupe Ivoirien) fait que Laurette soit encore et toujours visible sur les médias internationaux.

Cindy le Cœur : Ancienne musicienne chrétienne, peu connu au coté du chantre Kool Matopé, elle rejoint Koffi Olomidé en 2007 et voit sa popularité grimpée dès le premier album « Bord Ezanga Kombo» auquel elle participe magistralement. Sa vois douce et pleine de charme font sa personne, son style capillaire aussi. Déjà en train de faire de l'ombre à certain tout en étant dans l'ombre de son mentor, qu'arrivera-t-il lorsqu'elle volera en solo comme ses sœurs ? Ce qui est sûr, Cindy baptisée « Wankoro» promet un avenir meilleur grâce surtout à sa voix angélique et douce, qui s'adapte à toutes sortes de musiques du monde.

MJ 30 : C'est auprès de Tshala Mwana avec qui elle se sépare en 2013, lorsqu'elle éclate après s'être essayée chez Koffi Olomide en 2007. Tout comme Cindy le cœur, MJ 30 chante avec Kool Matope avant de faire le choix de se rediriger vers la musique populaire à Kinshasa. Sensuelle, mais aussi éducative, ce qui est normale lorsqu'on est au coté de Tshala Mwana, elle a réussi à développer une diversité artistique dans ses créations. Son premier album « Mastor » sort en 2012 et fait découvrir au grand public une chanteuse pleine de maturité. Avec un esprit ouvert, MJ 30 qui a élu domicile en France, se prépare déjà pour lancer son 4ème album.

A l'instar de leurs collègues qui sont installées sur place au pays, on a eu à détecter certaines chanteuses congolaises évoluant en France et Belgique, telles que Dyzi Show, Monik Tenday et Akanyi La Douce. Celles-ci regorgent en elles des talents qui méritent de l'attention particulière des Congolais au même titre que Tatiana Cruz à Kinshasa.

Sans soutien de l'Etat, toutes ces femmes artistes travaillent, créent et tracent leur chemin, pour défendre la musique congolaise qui connaît une menace farouche face à celle des Ivoiriens et nigérians sur le marché continental.

Qui dit mieux ?