Congo-Kinshasa: Déprécié jusqu'à 66,6$/le mois - Le Gouvernement appelé à réajuster le salaire du fonctionnaire de l'Etat

A tout prendre, cette perte du pouvoir d'achat et l'enlisement du panier de la ménagère ont de conséquences graves sur la vie du pauvre fonctionnaire qui ne sait plus à quel saint se vouer. Il se démène comme un diable dans un bénitier afin de nouer les deux bouts du mois.

Un salaire de misère, gage d'une vie délabrée et démotivée. Aucune augmentation n'a été possible durant les rênes du Premier ministre Matata Ponyo, déplore l'INAP.

De l'avis du président de l'Intersyndicale, tous les signaux sont au rouge et que la vie sociale des agents et fonctionnaires de l'Etat demeure très affectée à cause des affres de la dégringolade vertigineuse de la monnaie nationale ayant entraîné un déséquilibre au niveau de prix de biens et services. Le roi dollar a sauvagement chicoté le Franc Congolais dont le taux avoisine les 1350 à 1400 FC le dollar.

