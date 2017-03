Congo-Kinshasa: 8 mars - Marie-Madeleine plaide en faveur des droits de la femme !

Dans le souci de voir la femme congolaise pleinement épanouie et respectée par toutes les couches de la population, Marie-Madeleine Kalala a été l'invitée de marque à la conférence qu'a organisé, lundi 5 mars 2017, l'Union Européenne, en collaboration avec l'école Sacré-Cœur et le Lycée Bosangani, situées dans la commune de la Gombe.

Devant plus de 300 élèves qui ont répondu présentes à cette journée, elle a prêché sur les vraies valeurs de la femme congolaise et du rôle d'avant-plan qui lui revient à jouer aujourd'hui au sein de la superstructure Congo-Kinshasa. Pour tout dire, elle a appelé chacune à briser la peur qu'elle peut ressentir au milieu des hommes, à s'adonner profondément aux études, aux recherches, à appliquer les conseils des parents, à faire preuve des femmes disciplinées et qui ne reculent nullement devant les obstacles.

Les activités relatives au mois de mars, consacré essentiellement à la femme ne cessent de se multiplier à travers, non seulement toute la RD Congo mais aussi et surtout toute la planète. Comment faire connaître aux femmes, notamment aux élèves, leurs droits et leurs devoirs citoyens et politiques ? C'est la question à laquelle l'Union Européenne et deux grandes figures féminines et emblématiques de la politique congolaise ont tenté de répondre. Il s'agissait de Mme Marie-Madeleine Kalala, Coordonatrice Nationale de la Cause Commune et Avocate à la Cour. A ses côtés, Mme Eve Bazaiba, Coordonnatrice du Front pour le Respect de la Constitution et Secrétaire Générale du Mouvement de Libération du Congo (MLC).

Message au Gouvernement

Marie-Madeleine Kalala a invité la femme à être déterminée, à s'impliquer dans le processus de l'enrôlement qui est en cours, à relever la tête et à regarder toujours vers l'avenir. «La question de la pratique de l'égalité Homme-Femme dans notre pays c'est un processus, une transformation structurelle liée au mental. Ça va aller progressivement en fonction, d'ailleurs, du mode de vie des gens dans la société. Pour que notre cible arrive à bien capter le message, nous ne devons pas croiser les bras. C'est pour cela que nous, à notre niveau, avons fait de cette bataille un exercice tout au long de l'année. Déjà, l'existence d'une telle journée prouve combien la question de la femme reste d'actualité. Nous n'avons pas atteint les objectifs, raison pour laquelle, chaque année, nous faisons des journées des réflexions.

Ici, on ne fête pas la journée internationale de la femme mais c'est une évaluation que l'on fait sur le parcours de la femme», a-t-elle indiqué, avant de rebondir sur son exhortation à prendre à cœur : «le gouvernement doit intégrer tous les citoyens dans la politique de l'Etat. Les dirigeants doivent reconnaître aux uns et aux autres leurs droits. Dans les textes, c'est déjà fait maintenant, il est question de la mise en œuvre. Il faut donc que l'on parvienne à briser la simple reconnaissance des atouts de la femme jusqu'à arriver à lui confier réellement les postes de prise de décision».