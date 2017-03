Cameroun: Pauline Nguetsemo, diplômée de l'enseignement superieur et vendeuse de beignets à Douala

A 35 ans, aujourd'hui cette titulaire d'un baccalauréat A4 allemand et un BTS en communication d'entreprise n'affiche aucun complexe. Elle dirige avec la rigueur digne d'un chef d'entreprise le « Beignetariat » crée il y a 17 ans par sa mère aujourd'hui devenue invalide à cause d'un accident de la circulation dont elle a été victime : « C'est la seule source de revenus de la famille. Elle permet de payer mes études, celles de mon fils et de mes petits frères »

Ma'a Po se lève tous les matins à quatre heures pour pétrir la farine et apprêter poissons et haricot pour démarrer la vente à sept heures.

C'est le cas de Pauline Nguetsemo « Ma'a po » Au quartier Dakar dans l'arrondissement de Douala 3è , tous le monde connait Pauline Nguetsemo, la seule qui fait les beignets dans le secteur. Alors que de nombreuses filles de son âge se laissent aller dans la facilité et attendent un prince charmant qui viendra les sortir de la galère , Pauline Nguetsemo a choisi de vendre les beignets pour assurer son quotidien payer ses études et celles de ses petits frères.

